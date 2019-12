„Immer wenn ich Sie mit Beweisen konfrontiere, kommen Sie mit einer Geschichte daher. Beantworten Sie bitte einfach meine Fragen“, ruft die Richterin den redefreudigen, aber nicht zur Sache kommenden Beschuldigten, zur Ordnung. Dieser, ein 72-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Horn, will kein Stalker sein. Er beteuert seine Unschuld und will eine 67-jährige Bekannte nicht beharrlich verfolgt haben. Im Gegenteil, er habe der Frau nach deren Trennung vom Gefährten nur moralische Unterstützung angedeihen lassen. Er habe die Waldviertlerin nur manchmal zufällig getroffen, und er sei ohne böse Absicht an deren Wohnung vorbeigefahren, beteuert er. Mit ordinären Mitteilungen will er gar nichts zu tun haben. Er könne gar nicht mit einer Maschine schreiben, sagt er.

„Verkaufen Sie mich nicht für blöd. Ihre Kommentare auf Facebook liegen schwarz auf weiß vor mir. Da konnten Sie nachweisbar tippen“, entgegnet die Richterin harsch und verhängt letztlich über den uneinsichtigen Rentner vier Monate bedingt. Weiters erteilt Sie ihm ein Kontaktverbot zu der Waldviertlerin. „Des hob i ma net verdient. I hab mit ihr nie was g‘habt“, erklärt er sichtlich ungehalten zu dem Urteil.

Der 72-Jährige will Urteil nicht akzeptieren

„Sie können Rechtsmittel anmelden“, kommentiert die Richterin dessen Empörung gelassen, und der Rentner erklärt: „Des mach i a. Strafberufung!“