Start in die Gartensaison :„Es gibt viel zu tun“

Sowohl Hobby- als auch Berufs-Gärtner können es kaum noch erwarten, mit der Gartenarbeit zu beginnen. Die NÖN hat sich umgehört, wie die Vorbereitungen in den Gartenanalgen des Stiftes Geras, aber auch bei den „Blumen-Damen“ in Langau laufen.

Im Stift Geras ist Margit Perzy für die Gestaltung der Gartenanlagen verantwortlich. „Wir hatten im Vorjahr eine große Renovierungsaktion im Stiftsgarten. So wurden etwa die Wege saniert oder aus den Beeten kranke und kaputte Pflanzen entfernt und durch neue ersetzt. In der Hoffnung, dass es in diesem Jahr nicht so viel zu tun gibt“, erklärt Perzy.

Mit dem Aussäen und Pflanzen der einjährigen Blumen lässt man sich in Geras noch Zeit bis nach Ostern. „Das ist erfahrungsgemäß früh genug. Wir hatten schon Jahre, wo wir ein zweites Mal pflanzen mussten. Der Frost ist zu gefährlich bei uns“, bedauert Perzy. Veranstaltungen werden – pandemiebedingt – erst kurzfristig geplant. Führungen durch die Stiftsgärten können ab Ostern gebucht werden. Die Gartenanlagen werden im Sommer auch gerne von Hochzeitspaaren als Ambiente für ihre Fotos genutzt.

Den „grünen Daumen“ in der Gemeinde Langau hat Gemeinderätin Viktoria Schuh, die sich mit einem freiwilligen Team von zehn bis 15 Helfern um die Pflege der Grünanlagen kümmert. „Wir rücken viermal pro Jahr aus. Am kommenden Freitag wollen wir mit dem Frühjahrsputz beginnen und auf den Verkehrsinseln die Gräser und Sträucher schneiden. Im Sommer haben wir meist zwei Mal eine Inseltour, im Herbst müssen die Pflanzen für die Winterruhe vorbereitet werden“, erklärt Schuh.

Außerdem werden von den Helfern Steintröge am Langauer Hauptplatz bepflanzt. Die Blumen dafür werden teilweise überwintert. „Uns ist wichtig, dass wir unseren Blumenschmuck möglichst umweltschonend gestalten“, betont Schuh, deren Helfer überwiegend Frauen im Alter 50 plus mit großem Interesse an der Natur sind. „Für den Blumenschmuck in unserer Gemeinde gilt: Die Kosten sind gar nicht so hoch, aber wir brauchen viele helfende Hände, die bei der Gartenarbeit anpacken“, steht Schuh mit ihren Helfern schon in den Startlöchern.

Und in ihrem Privatgarten? Dort gibt es auch ein Hochbeet mit Gemüse und Kräutern, und natürlich auch Blumen.

