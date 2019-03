Stornogebühren sind bei einem Nichtantreten einer Reise schon lange Usus. Jetzt verlangen auch Gastronomen zunehmend Stornogebühren von Gästen, die einen reservierten Tisch nicht nützen. Ein Trend, der auch den Bezirk Horn schon erreicht hat?

„Nein“ sagt die Wirtesprecherin des Bezirkes Horn, Sandra Buchinger aus Harmannsdorf. Sie sieht diese Problematik vorwiegend in den größeren Städten: „In einigen Ländern ist es üblich, Stornogebühren zu verrechnen, auch in den österreichischen Ballungszentren ist es verständlich, da dort eine andere Dichte an Touristen herrscht.“

In ihrem Betrieb könne sie sich das nicht vorstellen. „Trotzdem habe ich Verständnis für Betriebe, die in diese Richtung gehen, da dadurch natürlich dringend benötigte Umsätze fehlen.“ Ein größeres Problem ergibt sich laut Buchinger durch Gäste, die nicht pünktlich erscheinen, denn: „Reservierungen werden an Wochenenden in verschiedenen Zeitblöcken aufgenommen, um in Spitzenzeiten Mitarbeiter zu entlasten, gleichbleibende Qualität zu garantieren und Wartezeiten so gering wie möglich zu halten.“

Buchingers Vater Franz, der einzige Haubenkoch im Bezirk Horn, ist ebenfalls dieser Ansicht. „In der Wiener Gastronomie können viele Gäste gar nicht angenommen werden und da ist es natürlich doppelt schlimm, wenn Reservierungen nicht eingehalten werden.“

Oppitz zeigt Flexibilität auf

Werner Oppitz vom Restaurant im Stadthotel Eggenburg kann sich Stornogebühren in seinem Restaurant ebenfalls nicht vorstellen, da er nur ganz selten auf einem reservierten Tisch „sitzen bleibt“. „Ich kann ja diesen Tisch nach einer gewissen Zeitspanne an andere Gäste weitergeben“, zeigt Oppitz seine Flexibilität auf.

Als Gast hätte er auch noch nie mit Stornogebühren zu tun gehabt, im Gegenteil: „Ich war in einem Toplokal auf der Warteliste. Dort fiel ein Gast aus und ich konnte diesen Termin übernehmen“, so Oppitz. Dass in Spitzenlokalen die Stornogebühren Einzug halten, könne er verstehen. „Da geht es ja um einen hohen Umsatz.“

Das sieht auch Rechtsanwalt und ÖVP-Stadtrat Heinrich Nagl aus Horn so. „Dem Gastronomen entsteht ein Schaden und da ist es auch rechtlich möglich, eine Stornogebühr zu verlangen. Diese muss man aber schon im Vorhinein festgelegen oder in den Geschäftsbedingungen aufnehmen“, erklärt Nagl, der noch keine Erfahrung mit Stornogebühren machte.

Beim Großunternehmer Stefan Graf von der Firma Leyrer+Graf sind Geschäftsessen und daher auch Stornogebühren ein „untergeordnetes Thema“. Stefan Graf dazu: „Wenn ein Essen ansteht, dann gehe ich auch hin“.