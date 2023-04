Straßenbauexperte: „Die Zeit ist reif für Tempo 30 - 80- 100“

Bald 17 Jahre leitet der Eggenburger Wolfgang Dafert die Straßenbauabteilung in Hollabrunn und es sei fast kein Tag vergangen, an dem es nicht hieß: „Bei mir zu Hause wird zu schnell gefahren!“ Permanent gebe es Hinweise, Beschwerden und Gespräche über das Zu-schnell-Fahren. Man habe das Gefühl, jeder lebe in zwei Welten, meint Dafert: In der Welt, wo die Kinder zu Fuß zur Schule gehen oder man zuhause seine Ruhe haben will. Und in der anderen Welt, wo man im Auto sitzt.

Die Tempofrage auf den Straßen ist ein absolutes Steckenpferdthema für den Eggenburger, dem jedoch bewusst ist, dass er hier „eher zu den Exoten“ zählt. Denn aus Daferts Sicht ist klar: „Die Zeit ist höchst reif für 30 – 80 – 100.“

Die Vorteile liegen für den Straßenbauexperten auf der Hand: Es würde weniger Energie verbraucht, leiser gefahren, weniger Fläche verbraucht und: „Wir würden uns viele Tote ersparen.“

Es gebe auch wunderbare Theorien dazu, schmunzelt Dafert, etwa: Hätte sich das Auto mit der Evolution mitentwickelt, wären wir vermutlich nur mit 10 bis 15 km/h unterwegs. Doch der technische Fortschritt war viel zu rasant. Es schlage ein anderer Urinstinkt des Menschen durch: „Wenn ich schneller bin als die anderen, habe ich Vorteile.“

„Aus wissenschaftlicher Sicht nur eine Lösung“

Durch die Geschwindigkeit habe sich auch die Struktur rasant geändert. Wer kein Auto hat, hat heute einen Nachteil. „Ich bin kein Traumtänzer, um zu sagen, dass wir kein Auto brauchen“, sagt Dafert. Doch seit seinem Studium hat er sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und es sei schon damals über 30 – 80 – 100 geredet worden. „Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es nur diese eine Antwort“, steht für den Hollabrunner Straßenbauabteilungsleiter fest.

Eines von zahlreichen anschaulichen Beispielen nennt Dafert im NÖN-Gespräch: „Sagen Sie jemandem, er soll im Auto mit 20 km/h gegen eine Wand fahren. Und dann fordern Sie ihn auf, von einem Tisch zu springen und sich mit einem Liegestütz aufzufangen. Das ist ein Klacks dagegen …“

„Soweit es in unseren Zuständigkeitsbereich fällt, haben wir die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer immer im Fokus“, erklärt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall zu Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Freilandstraßen oder zu Begegnungszonen oder Tempolimits im Ortsgebiet.

Oftmals gehen diesen Beschränkungen Bürgerinitiativen und -beschwerden voraus. Für mehr Sicherheit sprach sich vor einigen Jahren auch Alexandra Stöger aus Groß Burgstall auch via NÖN aus, nachdem an dieser Stelle der B 2 Tempo 100 für viele Autofahrer nur eine bessere Empfehlung gewesen ist. „Seit es nach der Tankstelle nun eine Überholspur gibt, fühlen wir uns schon sicherer. Es passieren nicht mehr so viele Unfälle, auch wenn man nach wie vor beobachten kann, dass der Schwerverkehr Stopptafeln bei Frauenhofen ignoriert, oder dass von ungeduldigen Lenkern schon auf der Sperrlinie überholt wird, egal ob Autobus, Lkw, Pkw oder Traktor“, sagt Stöger.

Eggenburg: Kremserstraße wird Begegnungszone

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h kann sich Bürgermeister Georg Gilli auf der Eggenburger Durchzugsstraße nicht vorstellen. Er hält dies auch nicht für notwendig und appelliert stattdessen an die Vernunft der Autofahrer. „Wir haben Schutzwege und Gehsteige und wenn alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen, dann ist eine Herabsetzung der Geschwindigkeit auf diesem Straßenzug nicht erforderlich.“

Gleichzeitig verweist Gilli auf die geplante Begegnungszone in der Kremserstraße, wo Radfahrer auch gegen die Einbahn-Fahrtrichtung unterwegs sein dürfen. „Hier werden Verschwenkungen eingebaut, die automatisch eine Geschwindigkeitsreduktion nach sich ziehen werden.“ Die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h würde sich in dieser Straße dann ohnehin automatisch ergeben, ist Gilli überzeugt.

Auch die Schnellfahrer in Schulstraßen könne man nicht einfach durch die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit bremsen. „Leider sind die Pkw-Lenker in der Nähe von Schulen oft zu schnell unterwegs“, so Gilli. Hier wäre ebenso ein Appell an das Gewissen der Kraftfahrer zu richten.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.