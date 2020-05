Ab dem 15. Mai dürfen in den Kirchen wieder öffentliche Messen abgehalten werden. Die NÖN hat sich bei Priestern im Bezirk umgehört, wie groß die Vorfreude darauf ist und welche Schwierigkeiten auf Gläubige und Pfarren warten.

Vorfreude ist groß

Zu spüren sei zuletzt gewesen, dass die online übertragenen Messen bei vielen Menschen gut angekommen seien. Er habe von große Dankbarkeit für diese Möglichkeit gespürt, sagte der Horner Stadtpfarrer Albert Groiß. Man merke in Gesprächen mit den Menschen, dass der „Durst“ nach Messfeiern groß sei. Sein Pernegger Kollege Sebastian Kreit verspürt bei vielen Gläubigen den Wunsch, wieder in die Kirche zu gehen. Schließlich würden Messen nicht „gehalten“, sondern „gefeiert“ – und das gehe den Menschen ab.

Sicherheitsvorkehrungen

Martin Kalchhauser Der Horner Stadtpfarrer Albert Groiß

Großes Fragezeichen sei aber, ob alle, die an diesen Feiern teilnehmen wollen, dann auch dürfen. Derzeit sieht die Regelung 10 m 2 pro Gläubigem vor. Daher mussten die Kirchen ausgemessen werden. In die Horner Stadtpfarrkirche dürfen demnach 40 Gläubige pro Messe – normalerweise sind es laut Groiß rund 120. Derzeit werde an einem System gearbeitet, nachdem die Plätze vergeben werden. Menschen, die die Messintention haben, sollen gefragt werden, mit wie vielen Personen sie an der Messe teilnehmen, die restlichen Plätze dann an andere Gläubige gehen. Auch einen „Ordnerdienst“, der von Mitgliedern des Pfarrgemeinderates gebildet wird, soll es geben. „Da muss man jetzt schon um Verständnis bitten, dass nicht jeder an der Messe teilnehmen kann“, bittet Groiß um Verständnis. Angehörige der Risikogruppen bittet er ohnehin gleich, weiter auf Online-Messen auszuweichen.

Zudem muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der Empfang der Kommunion in die Hand ist unter Einhaltung konkreter Regeln möglich. Ob dies auch in der Praxis passieren wird, bleibt indes ungewiss.

Kritik an Regel

Kritik an der 10 m² -Regel kommt von Kreit, der diese Regel für nicht gut durchdacht hält. „Zunächst waren es 20 m 2 , dann gab es Druck und plötzlich reichen 10 m 2 . Aber wir sollten nicht darüber streiten, sondern schauen, wie wir das Beste aus der Situation machen können“, appellierte er an die Vernunft aller Beteiligten. Denn sinnvolle Lösungen werde es in der Praxis geben, in Pernegg werde man die mit dem Pfarr-Vorstand erarbeiten.

Messen im Freien?

Als Alternative, um mehr Gläubigen einige Teilnahme zu ermöglichen, bringt Groiß Messen im Freien, wie sie etwa zu Fronleichnam ohnehin Usus sind, ins Spiel.

Taufen und Firmung auf Herbst verschoben

In den Herbst verschoben wurden indes nicht nur Hochzeiten, sondern auch Taufen, wie Groiß erzählte. Auch die Firmung für die Stiftspfarren des Stiftes Altenburg wurde mit 3. Oktober festgelegt, falls es im Herbst zu einer zweiten Coronawelle kommen sollte, dann gibt es den 24. April 2021 als „Ausweichtermin“.

In Pernegg will Pfarrer Kreit auch Requien nachfeiern, um Verstorbenen, die derzeit nur von wenigen Menschen verabschiedet werden dürfen, eine würdige Feier zu bieten.

„Wunderbarer Umgang in Krise“

Archiv Der Pernegger Pfarrer Sebastian Kreit.

Der Krise könne man auch Positives abgewinnen, sagte Kreit. Er habe „wunderbare Phantasie beim Umgang miteinander“ bemerkt. Man sehe, etwa bei diversen Hilfsangeboten, wozu unsere Gesellschaft fähig sei. Er sei gespannt, wie lange den Menschen diese Situation im Bewusstsein bleibe. Der Glaube habe die Menschen in dieser Krise zusammengeschweißt, auch über Konfessionsgrenzen hinweg.

Ökumene

In Horn überlässt die Pfarre übrigens der evangelischen Glaubensgemeinschaft die Altöttinger Kapelle, um dort die Gottesdienste abzuhalten. In diesem – vormals übrigens evangelischen – Gotteshaus können mehr Gläubige an den Messen von Pfarrerin Birgit Schiller teilnehmen, als im Gemeindesaal. Den großen Pfingstgottesdienst wird die evangelische Pfarre dann in der noch größeren Stephanskirche feiern.