System-Umstellung bei Müll: Jetzt geht‘s ab ins Gelbe

„Ab ins Gelbe“ – mit Jahresbeginn 2023 kommen alle Verpackungen außer Glas, Karton und Papier in den gelben Sack oder die gelbe Tonne. „Auch nur die Verpackungsmetalle“, berichtete Georg Schmied vom GVH Mold.

Warum ein neues Sammelsystem?

In Niederösterreich landen derzeit rund 20 Prozent Verpackungsmaterialien im Restmüll und fallen somit aus dem Recycling-Kreislauf. Daher kommen alle Verpackungen, außer Glas, Karton und Papier, künftig in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne. „Der Vorteil für die Bürger liegt auf der Hand. Sie müssen ihren Müll künftig nicht mehr in so viele verschiedene Fraktionen wie bisher aufteilen“, betonte GVH-Obmann Franz Göd. Egal, um welchen Wertstoff es sich handelt, wichtig sei, dass er auf dem richtigen Weg entsorgt wird, um ein fachgerechtes Recycling zu ermöglichen.

Was ändert sich für die Bürger im Bezirk Horn?

Die blauen Metall Tonnen auf den Sammelinseln werden Anfang des Jahres abgezogen. Die Glassammelinseln mit Weiß- und Buntglasbehältern bleiben weiterhin bestehen. Die Abholung des Gelben Sack oder der Gelben Tonne erfolgt in kürzeren Abständen (13 Mal im Jahr statt bisher 9 Mal). Details findet man im Abfuhrterminplan 2023, der – wie bisher üblich – über die Gemeinden zu Jahresende verteilt wird.

Nützliche Informationen zur Umstellung gibts unter http://www.insgelbe.at.

