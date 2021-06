Der 1. Juli ist der Stichtag: Die Corona-Teststraßen in Irnfritz, Geras und Langau werden zu diesem Zeitpunkt geschlossen sein, während die Öffnungszeiten in Drosendorf, Sigmundsherberg und Weitersfeld gekürzt werden. Grund: Die Nachfrage ist zuletzt eklatant gesunken.

„Die Zahl der Testungen ist generell rückläufig“, erklärt Koordinator Thomas Nichtawitz. „Wir fallen seit der Kalenderwoche 22 um gut 1.000 Testungen.“ 7.011 Personen nahmen zu dem Zeitpunkt noch die Tests in Anspruch, die Zahl fiel auf 5.811 (Kalenderwoche 23) und weiter auf 4.787 (Kalenderwoche 24). Das sei darauf zurückzuführen, dass immer mehr Menschen bereits die zweite Teilimpfung erhalten haben.

Der bisherige Umfang an Testmöglichkeiten sei nicht mehr in dem Ausmaß erforderlich. „Aber jeder kann sich von Montag bis Sonntag im Bezirk Horn testen lassen“, betont er. Der Höchststand wurde übrigens in der Kalenderwoche 20 vom 17. Mai bis 23. Mai mit 8.909 im Bezirk Horn verzeichnet.

Rechnet er damit, dass die geschlossenen Standorte im Herbst wieder geöffnet werden könnten? „Wir wissen nicht, wo die Reise hingehen wird“, sagt Nichtawitz. „Hoffentlich wird es so sein, dass sich das Coronavirus abschwächt, aber es kann schon sein, dass mit der Delta-Variante etwas aufploppt. Höchstwahrscheinlich haben wir im September und Oktober wieder mehr Fälle. Aber wir können nur abwarten und Tee trinken.“