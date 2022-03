Teuerungswelle: Wird Schokolade bald zum Luxusgut?

Werbung 9. und 10. April 2022 Anzeige „Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

Die Lebenskosten steigen und auch Durchschnittsverdiener müssen sich Gedanken machen, ob die Anschaffung von „kleinen Luxusgütern“ noch leistbar ist.

Im Henry-Laden in Horn ortet Elisabeth Winkler eine gewisse Angst der Kunden. „Wir haben durchwegs eine gemischte Kundenstruktur, von Jung bis Alt, Einheimische und Menschen mit Migrationshintergrund. Gejammert wird kaum, doch vor allem die hohen Kosten von Heizmaterial sind ein Grund zur Besorgnis“, erklärt die ehrenamtliche Helferin.

Eine Steigerung bei der Nachfrage nach Einkaufspässen stellt Susanne Ferstl vom Sozialmarkt in Horn fest. „Besonders bei den Grundnahrungsmitteln ist die Teuerung spürbar, auch im Billigbereich. Obstkonserven sind massiv teurer geworden. Natürlich kann man auf gewisse Dinge wie etwa Schokolade verzichten, doch wenn eine mehrköpfige Familie zwischen zehn und dreißig Cent mehr für Duschgel, Nudeln oder Tee ausgeben muss, wird das für Personen mit geringem Einkommen schon langsam kritisch. Man muss die Preise genau im Auge behalten.“

Sozialmärkte merken größeren Zustrom

Ähnlich ist die Situation im Sozialmarkt in Gars, dessen Sortiment teilweise von ortsansässigen Lebensmittelgeschäften bestimmt wird. „Wir sind für jede Spende dankbar, die es uns ermöglicht, unseren Kunden eine gute Auswahl zu bieten. Zu unseren Klienten gehören hauptsächlich Mindestpensionisten oder einkommensschwache Familien, großteils Österreicher“, stellt Iris Stein fest, dass es auch in Gars zu einer vermehrten Nachfrage nach Einkaufspässen kommt.

Auswirkungen auf tägliches Leben spürbar

Die Situation sieht jedoch auch für Betriebe und Frächter nicht rosig aus, wie Elisabeth Allram aus St. Marein bestätigt. „Wir können unsere Kunden nicht im Stich lassen und versuchen natürlich, abzufedern, was möglich ist. Doch auch wir müssen unsere Verträge einhalten und haben zum Glück durch langfristige Geschäftsverbindungen derzeit noch keine Probleme mit Diesellieferungen oder Ähnlichem. Langfristig werden sich die Kosten jedoch sicher auf Lebensmittel und alle anderen Güter des täglichen Bedarfs auswirken“, ist Allram überzeugt. Das Thema Kurzarbeit steht im Familienbetrieb derzeit nicht zur Debatte.

Massive Auswirkungen zeigen sich bei der Poolmanufaktur Leidenfrost in Eggenburg. „Wir haben unsere Verträge Ende 2021 abgeschlossen. Teuerungen von bis zu zehn Prozent oder mehr können wir jetzt nicht auf die Kunden abwälzen. Das schmälert natürlich unsere Gewinnspanne“, stellt Geschäftsführer Hans Poinstingl fest. Ebenso betroffen von den Teuerungen des täglichen Lebens seien seine Mitarbeiter, vor allem die Spritpreise würden immer öfter zu Unmutsäußerungen führen.

„Kurzarbeit steht für uns nicht im Raum. Die Auftragslage bei Privatkunden im Inland als auch die Exportqoute sind nach wie vor gut und unsere Kunden sind zuverlässig, was die Zahlungsmoral betrifft. Die Menschen wollen aber jetzt auch wieder in den Urlaub fahren und nicht nur den eigenen Garten genießen“, bleibt Poin-stingl zuversichtlich, auch wenn niemand voraussagen kann, was die Zukunft bringt.

