Tödlicher Unfall mit Traktor und Pritschenwagen .

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Horn ist am Dienstagabend ein 53-Jähriger tödlich verunglückt. Er war Beifahrer in einem Pritschenwagen, der auf einer Fahrbahnkuppe laut Polizei in das Heck eines Traktorgespanns prallte.