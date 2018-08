Die Kraftwerke an der Thaya stehen still, der Kamp ist im Rosenburger Bereich sehr stark veralgt und in der Taffa fließt derzeit fast kein Wasser mehr.

Die Hitzewelle und die Trockenheit zeichnen auch die Flüsse und Teiche des Bezirks. „Momentan ist es noch nicht so schlimm. Im Bezirk haben wir Glück, da wir über viele Staubereiche verfügen, in denen die Tiere leben können“, spricht Revierleiter Erich Kauderer für die Thaya im Bereich von Drosendorf.

Bei der Hitzewelle 2015 wäre die Situation genauso gewesen wie jetzt. Fischer würden aber fast ausschließlich zur Erholung angeln und nicht, um Fische zu fangen. „Die Kraftwerksbetreiber haben allerdings Pech“, sagt Kauderer, denn die Kraftwerke sind nicht im Betrieb und so führt das Niedrigwasser entlang der Thaya auch zu einem wirtschaftlichen Schaden. Sollte die Hitzewelle aber noch länger andauern, dann könnte auch die Temperatur in der Thaya für die Lebewesen demnächst zum Problem werden. Staubereiche mit zwei Metern Tiefe seien dabei aber noch nicht gefährdet.

Wilhelm Neubauer ist Fischereiaufseher auf der Thaya von der Staatsgrenze bis nach Eibenstein. Der Lokalaugenschein bei der Autendorfer Brücke zeigt, dass das Kraftwerk bei der Wirlmühle stillsteht und das Wasser nur ganz seicht über die Wehr fließt. „Dort fehlen 30, 40 Zentimeter Wasser. Seit gut drei Wochen stehen die Kraftwerke still“, erzählt Neubauer im NÖN-Gespräch. Er schätzt, dass gut ein Drittel der Wassermenge derzeit in der Thaya fehlt. Das Ganze werde noch verstärkt, weil ja auch die Zubringer zur Thaya wenig Wasser führen würden.

Felsiges Flussbett der Thaya ragt heraus

Bei der Thürnauer Brücke zeigt sich noch deutlicher, dass der Thaya eine Menge Wasser fehlt: Dort ragen große Felsbrocken heraus, die kargen Wassermengen bringen viel Gesteinslandschaft hervor. Obwohl Neubauer noch kein Fischsterben feststellen konnte, betont er die besorgniserregenden Wassertemperaturen, die er durchgehend auf 22 bis 25 Grad Celsius schätzt. Mangelnder Sauerstoff für die Tiere sei zum Glück wegen der vielen Wehren noch keiner gegeben. Algen sind in der Thaya kein Problem, nur auf wenigen flachen Stellen sehe man vereinzelt die Sauerstoff entziehende Pflanze.

Am benachbarten Kamp wird das Algenproblem aber immer größer und man weiß nicht wirklich, wie man ihm Herr werden kann. Während man in Gars am Kamp erst vor wenigen Wochen mit einem Mähboot der „Kanadischen Wasserpest“ zu Leibe rückte, geht das im Rosenburger Bereich so nicht, meint Fischereiaufseher Harald Schmied, der bereits seit 1974 Fischer ist.

Er zeigt die Algenwucherungen auf der Stallegger Brücke, die mittlerweile bis knapp unter die Wasseroberfläche reichen. Was ihn wundert: „In der Taffa fließt fast nichts mehr, aber trotzdem gibt es dort keine Probleme mit Algen!“ Schmied macht die Hitze der letzten Jahre, die niedrige Wassermenge von drei Kubikmetern pro Sekunde (beim Hochwasser 2002 waren es grob 800 m3/s zum Vergleich) und das warme und viel zu seicht fließende Wasser für den starken Algenwuchs verantwortlich.

Schmied ist für 6,7 Kilometer des Kamps verantwortlich und schildert Bemühungen, die Algen händisch zu entfernen, was viel zu aufwändig war und nur wenig Erfolg brachte. Für ein Mähboot sei es bei den markanten Stellen zu seicht.

Staubereich der Mantler Mühle ist voller Algen

Ein Algen-Hotspot befindet sich bei der Mantler Mühle in Rosenburg (dort läuft das Kraftwerk noch). Früher war dort ein beliebter Badeort für manche Einheimische, heute kann man wegen des starken Algenbewuchses den Badespaß dort vergessen. „Wir bräuchten einmal drei, vier Tage einen ordentlichen Regen. Das wäre noch wenig, aber es wäre mal eine Chance, dass sich im Fluss wieder etwas bewegen kann“, sagt Schmied. Ein Fischsterben gäbe es bisher noch nicht.

Ein wenig anders verhielt sich das beim Fischteich in Klein Meiseldorf. „Mitte Juli sind uns einige große Zander (rund 20 Stück, 70 bis 80 cm groß) erstickt. Wir haben zum Glück die Möglichkeit, unsere zwei großen Sauerstoffgeräte zu aktivieren und so wieder Sauerstoff in unseren Teich zu bringen“, erklärt Dieter Antony, Obmann des dortigen Fischereivereins.

Nach der Maßnahme konnte Antony dann keine weiteren Fische als Opfer der Hitze mehr ausmachen. Angesichts der hohen Temperaturen, die oft auch nachts nicht maßgeblich sanken, gäbe es keine Probleme am 18 Hektar großen Fischteich. Man sieht aber am Steg, dass der Teich mittlerweile 20 Zentimeter weniger Wasser führt, als normalerweise.