Zwei Schülerinnen begrüßen sich mit einer Umarmung. Ganz normal, sollte man meinen. Nicht so an der Neuen Mittelschule (NMS) Theresianum in Eisenstadt. Dort gilt für Schüler ein Umarmungsverbot in den Fünfminutenpausen. Der Grund: Die Schüler würden in den kurzen Pausen für Umarmungen in andere Klassen gehen und zu spät zum Unterricht kommen. Außerdem entstünden große Menschenansammlungen in den Gängen, die die Sicherheit gefährden würden.

Die NÖN wollte wissen, ob Schüler im Bezirk Horn auch mit einer Einschränkung ihrer Freundschaftsbekundungen rechnen müssen.

„Generelles Verbot macht bei uns keinen Sinn“

„Natürlich fallen sich in der Früh die Mädchen um den Hals und begrüßen sich. Unsere Schüler sind liebe und nette Zeitgenossen“, sagt Wolfgang Waldherr, Direktor der NMS Eggenburg. Probleme wie in der Schule in Eisenstadt gebe es aber nicht, darum sei ein Verbot in Eggenburg undenkbar.

„Sollten die Umarmungen intensiver sein und sich jemand durch Küsse und Busserl belästigt fühlen, müsste man das individuell klären. Ein generelles Verbot macht bei uns aber keinen Sinn“, so Waldherr.

Gegen kurze Umarmungen „ab und zu und mit Augenmaß“ spräche nichts dagegen, meint Heribert Naber, Direktor der NMS Horn. Allerdings: „Was versteht man unter einer Umarmung? Das kann bis zu engem Drücken mit Bussi gehen, da kann man viel hineininterpretieren“, so Naber.

Wenn sich ganze Gruppen umarmen und den Weg versperren würden, „wäre das eine andere Sache“, so der Direktor.

Kein Zu-spät-Kommen durch Umarmungen

Auch dass Schüler sich gegenseitig in den Klassen besuchen, umarmen und zu spät zum Unterricht kommen, ist kein Problem in den NMS im Bezirk: „Unsere Schüler haben keine Zeitnot, weil sie sich nicht rechtzeitig trennen könnten“, sagt etwa Irene Herzog-Genner, Direktorin in Irnfritz. In den 15- und 20-Minutenpausen hätten die Schüler mehr als genug Zeit für den Austausch von Zärtlichkeiten. „Weil bei uns nicht übertrieben viel umarmt wird, haben wir noch nie über ein solches Verbot nachgedacht“, so Herzog-Genner.

Weiterhin uneingeschränkt herzen dürfen sich die Schüler in den NMS Drosendorf und Weitersfeld. „Die Schüler umarmen sich manchmal freundschaftlich, wenn sie sich gemeinsam freuen oder auch wenn sie traurig sind. Da macht das auch Sinn“, meint Direktorin Silvia Chudoba.

Ein Verbot sei kein Thema für sie, allerdings würden Schüler darauf hingewiesen, bei schönem Wetter die Pausen ab und zu im Freien zu verbringen.