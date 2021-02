Es rumort heftigst. Nach den ersten Öffnungsschritten in anderen Branchen fragt sich die gesamte Gastronomiebranche, wann es auch für sie weitergehen kann. Wie ist die Stimmung im Bezirk Horn?

„Wir schaffen es soweit – noch. Mit Takeaway und Essen auf Rädern können wir uns über Wasser halten“, erzählt „Wiazhaus“-Inhaber Gerhard Schäller. Der Service gibt Rückhalt, auch wenn das große Geschäft dadurch nicht ersetzt wird. Drei Mitarbeiter sind zudem in Kurzarbeit, was sehr helfe. Die finanziellen Unterstützungen will er dabei auch nicht außer Acht lassen, obwohl diese auch schon stark am Nachlassen sind. Für die Zeit bis Ostern ist Schäller noch zuversichtlich.

„Ich sehe die Aufopferung, die die Gastronomen auf sich nehmen als einen Beitrag, diese Pandemie in den Griff zu bekommen.“ Cornelia Grabl

Gastro braucht Planbarkeit. Wichtig wären jetzt aber so langsam genaue Ansagen für die Öffnung. „Man muss ja auch mit dem Personal planen, wann man die Leute wieder anmeldet und aus der Kurzarbeit holt“, meint Schäller. Selbst wenn die Öffnung kommt, befürchtet er aber trotzdem, dass das Geschäft zu Beginn nicht allzu groß sein wird.

Die Zeichen, dass es zumindest noch im Frühling weitergehen kann, stehen fürs Erste recht gut – aber es rumort hinter den Kulissen. An der Frage, wie und unter welchen Voraussetzungen geöffnet werden kann führt dabei kein Weg vorbei. Ein viel diskutierter Punkt ist die Einführung einer Testpflicht für die Gastronomie. Schäller kann dieser Maßnahme nicht viel abgewinnen. „Es geht sicher nicht jeder Gast ständig testen, um ins Wirtshaus zu gehen. Bei den Friseuren funktioniert das vielleicht noch, aber da geht man auch nur alle paar Wochen hin.“ Im Gasthaus sei die Einschränkung für ihn fehl am Platz und abschreckend auf die Gäste.

Aktuelle Diskussionen zum doch früheren Aufsperren lassen hoffen. Zu früh freuen will sich Doris Mann vom Landgasthof Mann in Rosenburg jedoch nicht. „Wir sind natürlich glücklich über jeden Tag, den wir früher aufsperren dürfen, aber wir warten einmal ab, was tatsächlich der Fall sein wird“, bleibt sie skeptisch.

Auch im Landgasthof ist man im Lockdown nicht untätig. Liefer- und Abholservice laufen, obwohl das laut Mann nicht das große Geschäft ist. „Man beschäftigt sich halt selber und genauso das Personal. Wir haben die Zeit genützt und das Haus penibel von oben bis unten gereinigt, und sind bereit, wenn es soweit ist den Schlüssel umzudrehen und aufzusperren.“

Die Ungewissheit belastet Manuela Lischka vom Gasthaus zum Goldenen Hirschen. Georgia Kazantzidu

Gäste aus Wien als Rettung? Das Beste daraus machen lautet jetzt die Devise. Sehr abgehen würde aber der Gästekontakt. Jammern bringe aber nichts. „Natürlich gibt es auch Unmut bei einigen Gastronomen, aber da wir die Situation nicht ändern können, fokussieren wir uns auf das, was wir tatsächlich erledigen können. Ich blicke hoffnungsvoll in den Sommer, weil wir so wie im letzten Sommer durch die Nähe zu Wien schätzungsweise viele Gäste empfangen werden“, schildert Mann.

Stammgäste als große Hilfe. Verständnis bringt Cornelia Grabl von „Conny‘s Café auf. „Natürlich sind die Maßnahmen für alle Betriebe hart, aber die Situation ist auch schwierig“, meint sie. „Mir persönlich wäre es natürlich lieber, wenn wir so schnell wie möglich aufsperren dürfen.“ Mit einem Abhol- und Lieferservice für Mehlspeisen versucht Grabl, die Zeit zu überbrücken. „Wir haben zwar momentan keine großen Mengen, aber Gott sei Dank unsere Stammgäste, die uns entsprechend unterstützen.“ Auch sei der Verkauf von Mehlspeisen eine kleinere Herausforderung, als Betriebe, die auch kochen.

Die Stimmung unter den Gastronomen ist laut Grabl gemischt. Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle. „Auch wenn mir die momentane Situation nicht ganz gefällt, sehe ich die Aufopferung, die die Gastronomen auf sich nehmen, als Beitrag, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Das ist schon ein positiver Aspekt.“

Wechselbad der Gefühle wegen Ungewissheit. Bei den Gastronomen hat das ständige Aufschieben und nicht einhalten der versprochenen Öffnungstermine mittlerweile ein Wechselbad der Gefühle ausgelöst. An oberster Stelle steht dabei die Ungewissheit. „Das ist sehr belastend, weil wir einfach nicht planen können“, erzählt Manuela Lischka vom Gasthaus zum Goldenen Hirschen in Gars. „Andere Branchen dürfen aufsperren, aber wir nicht, obwohl wir uns sehr gut an die Maßnahmen gehalten hatten.“

Lischkas Gasthaus ist täglich zumindest für Liefer- und Abholservice geöffnet. Wirklichen Profit würde man damit aber nicht machen. „Das ist nur eine Beschäftigung, bevor wir gar nichts tun und für uns in keiner Weise ausreichend.“

Mehr Planbarkeit wünscht sich auch „Poldiwirt“ Alexander Höchtl aus Gars. „Die Situation ist für uns nicht einfach. Jeder Wirt will aufsperren, aber wir haben keine Gewissheit, wann das gehen wird. Wir müssen planen können, das gilt vor allem für größere Betriebe, die Personal beschäftigen.“ Die Maßnahmen seien teilweise unverständlich und paradox. „Der Friseurbesuch mit Testung ist erlaubt, aber das Aufsuchen der Gaststätten nicht? Wir haben ja Präventionspläne und die Gastronomie hat sich an diese gut gehalten“, betont Höchtl.

Auch sozialer Kontakt fehlt. Sehr unter der Schließung leidet laut Gastwirt Markus Powisch aus Dietmannsdorf auch das gesellschaftliche Leben, viel mehr als das Gasthaus selbst. „In einem kleinen Betrieb lassen sich die Folgen der Krise noch einigermaßen gut abfangen. Man hat ja jetzt auch weniger Aufwand“, meint er. Aufgekocht wird natürlich trotzdem jeden Tag. Gemeinsam mit der finanziellen Unterstützung käme man über die Runden. Das Highlight sei aber mittlerweile jeder Kontakt mit den Gästen, selbst wenn es nur ein einminütiges Gespräch ist. Gerade dieser Aspekt gehe bei den vielen Diskussionen ums Geld manchmal verloren.

Hotels: Buchungen fehlen. Wenn man einen Blick zur Hotellerie wirft, fällt auf: Kleinere Betriebe sind in der Krise im Vorteil. Das bestätigt Werner Oppitz vom Stadthotel Eggenburg. „Unsere kleineren Betriebe im Waldviertel verkraften die Zeit des Lockdowns besser als die großen Hotels im Westen und in den Städten“, erklärt er. Die Unterschiede seien teils gewaltig.

Momentan sei die Situation auch nicht ganz so schlimm, da gerade nicht Hauptsaison sei. „Ein Problem ist aber, dass auch keine Buchungen da sind.“ So lange keine Öffnung fixiert ist, würde sich daran auch nichts ändern. Die Schuld an der Misere will er aber nicht der Regierung geben, sondern vielmehr der Bevölkerung. „Die Maßnahmen werden auch nur anhand der Infektionszahlen verhängt und die werden von der Bevölkerung beeinflusst. Wenn man sich nicht an die Regeln hält, werden die Zahlen nicht besser werden und wir weiter geschlossen haben.“