„Ich habe sehr viel Zeit zur Zeit“, lacht Pater Albert Groiß. Langweilig wird ihm nicht, führt er doch zum Teil ausgiebige Gespräch mit Gläubigen. „Das ganze Pfarrleben spielt sich übers Telefon ab. Meistens haben die Leute ein ganz bestimmtes Anliegen, wofür ich beten soll“, erzählt Horns Pfarrer. „Da entstehen lange Gespräche; eigentlich ist das schon so wie eine Beichte. Ich kann zwar keine Absolution erteilen, aber alleine das Aussprechen tut den Leuten gut.“

Den Gottesdienst hält er momentan allein in der Kirche ab: „Am ersten Sonntag ist’s mir nicht so gut dabei gegangen, nicht nur, weil ich keine Antworten bekommen habe, sondern weil ich einfach allein war.“ Groiß spricht an und für sich auch lieber von Angesicht zu Angesicht als übers Telefon. Ihm sei es aber leicht gefallen, nachdem der Papst den Segen „Urbi et Orbi“ vor dem leeren Petersplatz gespendet hat. „Ich habe die Augen zugemacht und mir die Kirche und die Leute vor mir vorgestellt.“

„Ostern wird sicherlich vielen abgehen“

Er wisse, dass viele mit ihm gleichzeitig beten. „So entsteht eine Gebetsvernetzung. Das habe ich auch so lernen müssen.“ Der Pfarrer sagt niemanden, in welcher Kirche in Horn, Mödring oder Altenburg er gerade den Gottesdienst abhält, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Tür ist während der Messe geschlossen (ansonsten immer offen).

Ostern werde sicherlich vielen Menschen abgehen. Messübertragungen wird’s in der Pfarre keine geben, aber auf der Homepage sind Hilfestellungen wie Gebete zu finden. Ratscher werden in kleinen Orten – verstreut im ganzen Bezirk – zumindest zu hören sein, wenn sie bei offenen Fenstern, in Gärten oder Höfen ihr Instrument erklingen lassen. „Die Pfadfinder in Horn lassen’s ausfallen“, ergänzt der Pfarrer.

Groiß feiert nach wie vor im Stift Altenburg gemeinsam das tägliche Gebet am Morgen und die Messen: Das ist für die neunköpfige Ordensgemeinschaft erlaubt, da sie als Haushalt gilt. Gläubige dürfen nicht dabei sein. Und er hat einen Plan: „Ich lade die Leute zu einem Auferstehungsgottesdienst am ersten Sonntag, an dem es wieder möglich ist, ein.“ Er hofft, dass die bereits informierten Musiker spontan dabei sein können.