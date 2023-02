Verbot von Pflanzenschutzmitteln: Droht Erdäpfeln jetzt das „Aus“?

Droht das Ende der Waldviertler Wunderknolle? Für Kopfschütteln sorgen weiterhin die Ideen der EU-Kommission bei den beiden Bauernvertreter EU-Mandatar Alexander Bernhuber und Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer aus Horn.

Denn wenn es laut Bernhuber und Linsbauer nach den Brüsseler Plänen geht, so steht auch auf mehreren hundert Hektar der Kartoffelanbau im Waldviertel auf der Kippe. Das geplante Verbot von jeglichen Pflanzenschutzmitteln in sensiblen Gebieten, das auch große Teile des Waldviertels betrifft, und in das fast die ganze Gemeinde Gars am Kamp fällt, würde das Aus für viele Kartoffel-Bauern bedeuten.

Als konkreten Fall nennen die beiden die Familie Groll aus Nonndorf bei Gars, die derzeit auf zehn Hektar Bio-Kartoffeln anbaut. „Denn ganz ohne Mittel wie Neembaumöl gegen den hinterlistigen Kartoffelkäfer, der alle Pflanzen in Tagen vernichten kann, kommt auch die Wunderknolle aus dem Waldviertel nicht aus“, betont die Jungbäuerin Pia Zechmeister gemeinsam mit Ihrem Vater Rupert Groll. Die beiden haben wenig Verständnis für die Pläne aus Brüssel: „Ohne unseren Kartoffelverkauf wäre unser Betrieb nur noch schwer überlebensfähig.“ Alleine auf den zehn für den Kartoffel-Anbau genutzten Hektar am Hof der Familie Groll werden Knollen für rund 4.000 Konsumenten produziert.

Linsbauer warnt: „Wollen wir unsere Versorgungssicherheit mit einem Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln wirklich aufgeben und uns in die Abhängigkeit von Importen aus Ägypten oder Israel begeben? Das scheint noch nicht allen in Brüssel bewusst zu sein.“

