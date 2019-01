Der Ideenwettbewerb der Dorf- & Stadterneuerung wird alle zwei Jahre durchgeführt und ist mit 150.000 Euro dotiert. Die zehnte Auflage davon fand erst am Donnerstag der Vorwoche statt – und zwei der prämierten Projekte sind im Bezirk Horn beheimatet.

Langau: Ein Stadel wird mit Leben gefüllt

„Eine Idee muss Wirklichkeit werden können oder sie ist nur eine eitle Seifenblase“, zitierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Verleihung Berthold Auerbach, einen deutschen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Dorferneuerungsvereine und Gemeinden reichten für den Bewerb in drei Kategorien ihre Vorschläge zur Verbesserung der Lebensqualität ihrer Heimat ein. 71 sind dieser Aufforderung gefolgt.

Die Langauer Delegation mit Bürgermeister Franz Linsbauer (rechts) nahm die Auszeichnung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (4. von rechts) entgegen. | NOEN

25 Ideen zählen zur Kategorie „Soziales Leben“, in der Projekte in Stoitzendorf und Langau aufzeigten. Die Stadtgemeinde Eggenburg erhielt die Auszeichnung für die „Dorfwiese“, die zu einem Treffpunkt umgestaltet wird. Der Platz mit Teich soll für alle Generationen ein Ort sein, wo „Leit z’samm kemman“. Die Planung erfolgte über den Dorferneuerungsverein, der die Ortsbevölkerung in Workshops einbezog. Sie werden bei Umsetzung, Pflege und Betreuung der Anlage eingebunden.

Eine weitere Auszeichnung ging an den Museumsverein-Dorferneuerungsverein Langau für seinen Freizeitstadel. Die Revitalisierung eines leer stehenden Stadels für soziale Aktivitäten soll im Themendorf „Freizeit“ die Kommunikation und den Zusammenhalt fördern. Die Bewohner waren bei Ideenfindung und Planung beteiligt und werden bei der Umsetzung viele Stunden freiwillig leisten.