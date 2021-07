Die Bevölkerung wird immer älter, an Pflegekräften mangelt es und für einige Menschen kommt das Altern ohnehin nur zuhause in den eigenen vier Wänden infrage. Die Frage nach der Deckung des Pflegebedarfs älterer Menschen beschäftigt viele. Die Horner Bezirks-SPÖ will einen Antrag der Landespartei unterstützen, der die Anstellung pflegender Angehöriger vorsieht. Als gute Beispiele dafür sieht Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger das Burgenland. Das Pilotprojekt mit 500 Personen will er schon im kommenden Herbst gestartet sehen.

Mit Modell der Altersarmut vorgreifen. Mit diesem Modell würde man eine Win-win-Situation erreichen: Zum einen könnten pflegebedürftige Menschen in Würde altern und zu Hause leben, andererseits biete das System den pflegenden Angehörigen eine rechtliche Absicherung, betont Wiesinger. Das Modell liefere auch wichtige Beitragszeiten für die spätere Pension: „Womit der Altersarmut vorgegriffen werden kann.“

Die Entlohnung soll über ein dreistufiges System je nach Pflegestufe erfolgen, bis Pflegestufe 7 schwebt der SPÖ ein Nettolohn von etwa 1.700 Euro vor. „Man wird für 40 Stunden bezahlt, tatsächlich ist man aber eh 24 Stunden pro Tag verfügbar“, sagt Wiesinger. Die Betroffenen sollen eine 150-stündige Ausbildung absolvieren und laufend von Profis aus mobilen Hilfsdiensten betreut werden, ergänzt Jürgen Rochla, Vorsitzender der Volkshilfe im Bezirk Horn. Nach drei Monaten solle das Projekt dann evaluiert werden. Als Projekt-Träger solle das Land NÖ fungieren, über die Abwicklung – etwa ob dafür eine GmbH gegründet wird – könne man diskutieren.

Chance für Pflegekräftenachfrage? Mit dem Projekt könne man noch ein weiteres Problem angehen: Die Personen, die jetzt an diesem Projekt teilnehmen, könnten künftig helfen, die steigende Nachfrage nach Pflegekräften zu decken. Man sehe etwa bei der Volkshilfe, dass viele Leute ihre Ausbildung zu Pflegefachkräften über den zweiten Bildungsweg nehmen, sagt Rochla. Außerdem, so Wiesinger: „Wir können nicht davon ausgehen, dass permanent Menschen aus Drittländern unsere Pflegebedürftigen betreuen.“ Gerade als die Grenzen in Pandemiezeiten geschlossen waren, habe man die Grenzen dieses Systems schmerzlich bemerkt.

Zahl Pflegebedürftiger wird auch im Bezirk Horn steigen. Trotz Bevölkerungsrückgang steigt auch im Bezirk Horn der Anteil an Über-80-Jährigen. Erwartet wird, dass diese Zahl von 2.546 im Jahr 2020 auf 2.875 im Jahr 2035 ansteigt. Die Zahl Pflegebedürftiger wird daher auch künftig anwachsen. Alleine die Volkshilfe betreut aktuell etwa 200 Kunden im Bezirk Horn und leistet dabei jährlich etwa 45.000 Stunden.

Im Bezirk gibt es aktuell 227 Pflegebetten (84 im PBZ Eggenburg, 143 im Stephansheim in Horn). Etwa 2.200 Personen im Bezirk beziehen Pflegegeld. Etwa 80 Prozent davon werden laut Rochla privat gepflegt.