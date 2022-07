Vier-Tage-Woche: Erste Erfahrungen durchaus positiv

Die „Work-Life-Balance“ wird vor allem für die jüngere Generation zu einem immer wichtigeren Thema. Ein Schlagwort, das in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist die Vier-Tage-Woche.

„Bei der derzeitigen positiven Auftragslage und Auslastung ist es für mich in unserem Betrieb nicht vorstellbar, in einer Vier-Tage-Woche zu arbeiten. Das wäre nicht zielführend“, erklärt Kornel Schmidt von der KSG Austria GmbH (Leiterplattenhersteller) in Zitternberg. Auch prozess- und anlagentechnisch wäre man durch eine Umstellung vor Herausforderungen gestellt. „Im administrativen Bereich wäre es eher vorstellbar, bedürfte jedoch auch einer entsprechenden Organisation. Schließlich wollen wir für unsere Kunden zu üblichen Geschäftszeiten erreichbar sein und für Anfragen zur Verfügung stehen“, gibt Schmidt zu bedenken.

Gute Erfahrungen: Gewinner auf beiden Seiten

Bereits über einige Jahre Erfahrung mit der Vier-Tage-Woche verfügt die Firma Kiennast in Gars. „Unsere Lkw-Fahrer haben schon seit mehreren Jahren die Vier-Tage-Woche. Man muss die Touren natürlich entsprechend planen und gestalten. Insgesamt gesehen ist es eine Win-win-Situation für alle“, könnte sich Julius Kiennast auch auf anderen Gebieten vorstellen, dass das Prinzip funktioniert. „Man müsste nur alles genau prüfen und entsprechende Vereinbarungen mit den Mitarbeitern treffen.“

In Teilbereichen könnte sich Lukas Poinstingl, Prokurist der Leidenfrost-Pool GmbH in Eggenburg, die Einführung der Vier-Tage-Woche durchaus vorstellen. „In der Produktion sehe ich prozessbedingt leider keine Möglichkeit. Diese gäbe es im Montage- und Servicebereich, eventuell auch in der Administration. Das Frontoffice muss jedoch von Montag bis Freitag besetzt sein“, stellt Poinstingl klar, um eine Betreuung bei Kundenanfragen gewährleisten zu können. Flexible Arbeitszeiten wären für Lukas Poinstingl wünschenswert, „sind aber aufgrund der gesetzlichen Vorgaben derzeit nicht umsetzbar.“

Flexibel auf Bedürfnisse reagieren können

Bereits jahrzehntelange Erfahrung mit 4-Tage-Wochen hat die Leyrer + Graf Baugesellschaft mbH mit Sitz in Gmünd – auf Basis des Kollektivvertrags und Betriebsvereinbarungen bei Arbeitern und auch Angestellten in Form von abwechselnd „kurzen“ und „langen“ Wochen. Bei weit entfernten Baustellen ist auch eine durchgehende 4-Tage-Woche möglich. Diese Freiwilligkeit hält CEO Stefan Graf für entscheidend, eine starre Vorgabe per Gesetz wäre seiner Meinung nach fatal. Warum? In Zeiten immer höherer Anforderungen an die Flexibilität könne ein solches Thema nur innerbetrieblich organisiert werden.

„Beschäftigte wünschen sich flexible Arbeitszeiten und bekommen diese nach Möglichkeit bei uns auch in Form von Gleitzeit, Homeoffice oder dem Aufbauen von Zeitausgleichen. Zugleich müssen Unternehmen ganz flexibel etwa auf Bedürfnisse von Auftraggebern oder auf die Wettersituation reagieren können“, gibt Graf zu bedenken: „Ein starres System mit vier Tagen Arbeit und drei Tagen Freizeit klingt zunächst verlockend, greift letztlich aber viel zu kurz.“

Erfordert es die Situation, dann kann beim größten Waldviertler Betrieb die Arbeitszeit innerhalb der bestehenden gesetzlichen Rahmen an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden, die Entscheidung darüber müsse aber innerhalb der betreffenden Teams fallen, betont Stefan Graf, „die wissen selbst am besten, was der richtige Weg ist“. Das Modell funktioniere, löse hohe Zufriedenheit in der mittlerweile mehr als 2.600-köpfigen Belegschaft und genauso bei den Kunden aus.

„Für mich nicht vorstellbar“, ist die Aussage von Adolf Wechselberger, Betriebsrat bei der Firma Dormakaba (Tür- und Schließsysteme) zum Thema Vier-Tage-Woche. „Wir arbeiten im Dreischichtbetrieb. Das ist schon anstrengend genug. Zehn Stunden bei einer Maschine zu stehen und sich dann noch konzentrieren können, das halte ich vor allem für die älteren Mitarbeiter für nicht bewältigbar.“ Auch die Möglichkeit einer Stundenreduktion bei vier Arbeitstagen und damit weniger Einkommen hält Wechselberger für nicht sinnvoll. „Wir sind in allen Lebenslagen mit Teuerungen konfrontiert. Mehr Freizeit zu haben wäre reizvoll, man muss es sich jedoch auch leisten können.“

Neue Modelle nur schwer realisierbar

Im Bürobereich könnte sich Wechselberger eine Vier-Tage-Woche eher vorstellen. „Man hat auch beim Homeoffice gesehen, dass viele Angestellte die Möglichkeit genutzt haben und dass es auch gut funktioniert hat. Administrative Arbeiten lassen sich auch anders einteilen.“

Als schwer umsetzbar sieht Erich Nendwich, Betriebsrat der Druckerei Berger in Horn, die Vier-Tage-Woche. „Die Arbeiter in der Druckerei müssen oft am Sonntag schon um Mitternacht anfangen und je nach Auftragslage am Samstag bis zum Abend arbeiten. Das würde eine umfangreiche Änderung bei den Schichtmodellen erforderlich machen“, gibt Nendwich zu bedenken. Außerdem würden derzeit Teams von vier bis fünf Personen zusammenarbeiten, die Kollegialität sei sehr gut und man könne so auch auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Personen eingehen. „Vor allem im administrativen Bereich ist auch Homeoffice möglich. Das lässt sich leichter regeln, als in der Druckerei.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.