Viertes Corona-Schulsemester: Situation angespannt

Beinahe ist das vierte Schulsemester mit Corona im Nacken geschlagen. Trotz Rekordzahlen bei Neuinfektionen blieben die Schulen dieses Mal offen. Die NÖN hat nachgefragt, wie die Schulen mit fast zwei Jahren Erfahrung damit umgehen.

Gym-Direktor Michael Ableidinger. Foto: Archiv

Mit der Omikron-Welle ist die Lage nämlich wieder stark angespannt. „Wir arbeiten intensiv in der Corona-Verwaltung und nicht für den Unterricht“, berichtet der Horner Gym-Direktor Michael Ableidinger. Vor allem den Überblick zu behalten hätte sich zur Hauptaufgabe entwickelt. „Es dreht sich sehr viel ums Testen und die Erfassung, wer in Quarantäne ist. Wir versuchen, diese Arbeiten ganz konkret in der Verwaltung zu halten, damit die Lehrer ihre ursächliche Aufgabe des Unterrichts machen können“, erzählt er.

Die Mehrbelastung der Lehrer sei auch mit der Trennung von Unterricht und Verwaltung schon hoch genug. „Es ergeben sich laufend viele Fragen, was sichtbar macht, dass Corona nach wie vor ein zentrales Thema auch im Unterricht darstellt.“ Seitens der Eltern habe es aber bisher weder Beschwerden noch Aufregung gegeben. „Im Gegenteil bekommen wir viel Dank und Lob, wie wir in der Schule handeln und wie die Lehrer in den Klassen mit dieser Situation umgehen.“ Im Gegenzug gäbe es auch zahlreiche Vorschläge der Schüler. Ableidinger lobt den guten Austausch und die Kommunikation in diesen Zeiten.

Großes Thema waren in den vergangenen Tagen die österreichweiten Forderungen der Schüler nach einer mündlichen Matura auf freiwilliger Basis. Im Gymnasium Horn gab es keine Streiks. Direktor Ableidinger ist kategorisch für die verpflichtende mündliche Matura. „Sowohl die Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeit als auch die mündliche und schriftliche Matura sind der krönende Abschluss einer achtjährigen Schullaufbahn. Es würde auch keiner auf die Idee kommen bei einer Arztprüfung zu sagen wir haben keine mündliche Prüfung aufgrund der Corona-Situation. Es geht um die Kompetenzen, die man hat, oder auch nicht“, betont Ableidinger.

„Schüler haben das Gefühl, sie sind nicht vorbereitet“

Natürlich sei es eine schwierige Situation für die achten Klassen. „Sie haben das Gefühl, dass sie nicht gut vorbereitet sind, was absolut nicht stimmt. Die Lehrkräfte haben versucht, das Beste daraus zu machen. In der Klausur gibt es eine Stunde mehr, und bei den mündlichen Prüfungen ist es so, dass die Themen gekürzt werden können, je nachdem wie der Unterricht stattgefunden hat. Das heißt, wenn ein Stoffgebiet nicht vollständig unterrichtet wurde, wird das auch nicht geprüft.“

Etwas diverser sieht Schulsprecherin Mia Gabler die verpflichtende mündliche Matura: „Wir haben zwar keinen Streik abgehalten, aber wir sind gegen die Verpflichtung einer mündlichen Matura. Jetzt ist aus unserer Sicht nicht der richtige Zeitpunkt dafür.“

Das Hauptargument: die Schüler waren in den vergangenen zwei Jahren über längere Zeiträume nicht in der Schule. „Das Distance Learning ist eine ganz andere Situation, und dementsprechend ist auch die Wahrnehmung und Lernintensität ganz anders“, meint die Schulsprecherin.

Neben der Matura spricht sie auch von vielen weiteren Belastungen für die Schüler: „Es gab Probleme mit den Corona-Testungen, wo die Situation teils sehr chaotisch war und Tests nicht rechtzeitig ankamen. Grundsätzlich sind die Testungen im Schullalltag anstrengend, genauso wie das stundenlange Tragen der Masken. Obwohl die Schule ein recht sicherer Ort ist, sind wir trotzdem besorgt, da wir in den Nachrichten die Meldungen über die steigenden Zahlen hören. Eine Ansteckung kann grundsätzlich überall stattfinden.“

Den Unterricht bei dem allgegenwärtigen Thema Corona möglichst normal zu gestalten, ist die große Herausforderung der Stunde. „Es ist natürlich für alle schwierig, ob Schüler, Eltern oder Lehrer“, meint Silvia Chudoba, Direktorin der Mittelschule Drosendorf. Vor allem nichts planen zu können und die ständige Bereitschaft für neue Regelungen würden zu schaffen machen.

„Die Lehrer müssen sich auf alle Eventualitäten einstellen, Kinder in der Schule, als teilweise auch zu Hause betreuen und trotz der Umstände zum Lernen motivieren“, schildert Chudoba. Die Belastung des Lehrpersonals sei dementsprechend groß. Die Beteiligung am Unterricht bleibe aber nach wie vor hoch. Nur ein sehr geringer Teil der Schüler würde zu Hause bleiben.

Für das kommende Semester liegen die Hoffnungen nun auf einem möglichst schnellen Abflachen der Omikron-Welle. „Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet, aber wir würden uns schon wünschen, dass es wieder in die andere Richtung geht“, sagt Chudoba.

Turnunterricht mit Maske: schwierig

VS-Direktorin Andrea Dittrich. Foto: Foto Archiv

Für die Horner Volksschuldirektorin Andrea Dittrich betrifft die gravierendste Einschränkung den momentanen Turnunterricht. Auch für diesen gilt im Innenbereich Maskenpflicht. „Außer leichten Ballspielen kann man nicht viel machen. Bei Schnee gehen die Lehrer gerne mit den Kindern nach draußen ins Schneegestöber“, erklärt die Direktorin.

Von den Infektionen her sei die Lage aktuell recht ruhig, wenn auch nicht ganz ohne positive Tests. Durchschnittlich einen pro Woche würde es geben. Die Zahl der freiwillig zu Hause bleibenden Schüler bleibe dabei gering. „Es sind nicht mal eine Handvoll“, berichtet Dittrich.

Gerade bei den Kleinsten könnte man meinen, dass mittlerweile Ermüdungserscheinungen auftreten. „Die Kinder sind aber immer noch sehr diszipliniert. Die Schulanfänger kennen den Schulalltag ja auch gar nicht anders“, meint Dittrich. Die größten Wünsche für das anbrechende Semester: „In erster Linie natürlich, dass der Turnunterricht ohne Maske wieder möglich wird und dass wieder externe Personen in die Schule dürfen.“

