Visite im Bezirk: Endlich wieder hören, wo der Schuh drückt

Endlich wieder raus in die Betriebe und hören, wo der Schuh drückt – für AK-Präsident Markus Wieser war die Tour durch Betriebe im Bezirk Horn in der Vorwoche nach der langen Corona-Durststrecke eine wahre Wohltat. Zur NÖN sagte er, dass er dabei auch gespürt habe, dass die Mitarbeiter in den Betrieben es schätzen, wenn sich die Arbeiterkammer vor Ort über deren Anliegen bemüht: „Sie wissen, dass Arbeiterkammer und Gewerkschaft starke Partner für sie sind.“

Er selbst überzeugte sich an diesem Tag von den Stärken zweier heimischer Betriebe, die laut Wieser abgesehen von den Hygiene-Maßnahmen, die während Corona natürlich auch in den Betrieben einzuhalten waren, ohne größere weitere Maßnahmen durchgekommen sind: Den Leiterplattenhersteller KSG in Zitternberg und den Beton-Leitschienen-Produzenten Rebloc in Gars.

Dabei war – wie derzeit wohl in vielen Betrieben – das Thema Energie wegen des Krieges in der Ukraine Thema. Es sei für die Region wichtig, über solche Leitbetriebe zu verfügen, sagte Wieser. Beide sind laut Wieser nicht nur in ihren jeweiligen Branchen führend, ihr österreichisches Know-how werde sogar weltweit verbaut und geschätzt. Gerade in Hinsicht auf das wieder aktuell werdende Thema „Versorgungssicherheit“ sei es wichtig, solche Betriebe im eigenen Land zu haben. Betriebe, die wie die besuchten auf Sicherheit und Nachhaltigkeit setzen, brauche Niederösterreich für seine Zukunft – auch um Arbeitsplätze zu sichern. Die Coronakrise habe etwa bei medizinischen oder Hygiene-Produkten gezeigt, wie sich Abhängigkeit von anderen Staaten negativ auswirken könne.

In beiden Betrieben habe er aber auch eine gemeinsame Klage gehört: Die mangelhafte Verkehrsanbindung des Waldviertels.

Forderung für mehr Geld für Ausbildung in Pflege

Am Nachmittag wurde dann bei einem Abstecher noch die Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege in Horn besucht. Anspielend etwa auch auf die aktuelle Personal-Situation in den heimischen Kliniken meinte Wieser, dass die Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich gerade doppelt und dreifach gefordert seien – und ihren eigenen Schutz hintanstellen müssen. „Dabei müssen wir gerade Leute schützen, die andere schützen.“ Es sei daher Anliegen der AK, in dieser Branche Ausbildung und Qualifikation auf neue Beine zu stellen. Als klare Forderung formulierte er etwa die Gleichstellung der Auszubildenden mit jenen in der Polizei-Ausbildung, die 1.700 Euro pro Monat in der Ausbildung bekommen. Die aktuell 420 Euro im Pflegebereich seien da kaum ein Anreiz – vor allem nicht, wenn man Berufsumsteiger oder Menschen mit Kindern gewinnen wolle.

