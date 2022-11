Vorbereitungen für Adventmärkte: Es weihnachtet schon

Die Vorfreude auf das schönste Fest des Jahres kann durch den Besuch eines stimmungsvollen Advent- oder Weihnachtsmarktes noch gesteigert werden.

Die Lichter auf der Rosenburg bleiben in diesem Jahr allerdings aus. „Es bedarf sehr viel Vorbereitung, um unseren Advent auf der Rosenburg zu organisieren. Im Vorjahr konnten wir dann nur ein Wochenende offen halten“, erklärt Maria Widhalm-Pfeiffer, weshalb die Rosenburg heuer pausiert. Im nächsten Jahr soll der beliebte Markt im Renaissanceschloss Rosenburg jedoch wieder stattfinden.

Traditionsreicher Christkindlmarkt

Auf eine langjährige Tradition können die Veranstalter des Garser Christkindlmarktes zurückblicken, der mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm am Hauptplatz stattfindet. „Wir rechnen mit einem großen Besucherzustrom, vor allem weil Rosenburg in diesem Jahr wegfällt“, ist Günter Jungwirth zuversichtlich. „Der Christkindlmarkt wird bereits zum 44. Mal veranstaltet. Neben den etwa 20 Kunsthandwerkern, die in diesem Jahr in der Raiffeisenbank ihre Waren präsentieren können, gibt es eine Kinderbackstube, einen Streichelzoo oder die Feuershow, die bestimmt viele Besucher begeistern wird.“ Lesungen und Schautischlerei runden das Programm ab. Natürlich werden auch einige kulinarische Schmankerl beim Garser Christkindlmarkt angeboten, der vom 2. bis 4. Dezember stattfinden wird.

Advent in der Mittelalterstadt

Weihnachtliches Flair im mittelalterlichen Ambiente wird in der Stadtmauerstadt Eggenburg vom 18. bis 20. November geboten.

„Wir mussten leider schon einigen Ausstellern absagen, da unser Platzangebot einfach nicht reicht“, bedauert Susi Satory. Konzerte, Lesungen, Workshops, Ausstellungen, Präsentationen, aber auch Schaukochen mit „Schokolade nach Großmutters Rezept“ und Sterne basteln werden geboten. Für Kinder gibt es eine Märchenstunde und eine Lesung mit dem Bilderbuchtheater Kamishibai sowie Kinderbetreuung.

Im Rahmen des Eggenburger Advents wird vom Kulturkeller Stoitzendorf am 3. Dezember, von 14 bis 22 Uhr auch zum Adventspaziergang in die Kellergasse in Stoitzendorf geladen. Hier gibt es Ponyreiten, Christbaumverkauf, Märchenzelt oder Spielstationen. Als besonderer Höhepunkt ziehen die „Herberger Höllenteifi“ von 17 bis 18 Uhr durch die Kellergasse.

„Unser Adventmarkt war immer ein Anziehungspunkt für viele Besucher und wird es hoffentlich auch in diesem Jahr wieder sein“, sieht Vizebürgermeisterin Hilde Juricka zuversichtlich in Richtung 26. November, an dem der Adventmarkt im Stadtpark in Drosendorf über die Bühne gehen wird. Adventkränze, Erdäpfel, Zwiebeln und allerlei kulinarische Köstlichkeiten sowie Handarbeiten werden angeboten.

