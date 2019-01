2018 trat „Szene Bunte Wähne“ nach fast drei Jahrzehnten mit neuem Namen auf, aber nicht nur. Das „Szene Waldviertel Festival“ fokussiert nicht mehr ausschließlich auf das Theater, sondern breitete sich umfassender zu Genres wie Film und Musik, aber auch die Architektur aus. Die Planungen für 2019 laufen gerade an.

Fest steht der Aufführungszeitraum von 6. Juni bis zum 6. Juli. Und einer der Schwerpunkte wird schon jetzt verraten: 50 Jahre Woodstock.

Was das alte Festival mit der Region zu tun hat

Das Gedenkjahr, die Jugendbewegung und der Musikstil, der noch immer Gültigkeit hat und Generationen vom 20- bis zum 70-Jährigen verbindet, war ausschlaggebend. Das erzählt Stephan Rabl, künstlerischer Leiter.

Stephan Rabl sieht Ähnlichkeiten zwischen Woodstock und Waldviertel. | Kalchhauser

Waldviertel und Woodstock sind sich zudem vom Spirit her ähnlich. Beide Regionen liegen in einer „Peripherie, obwohl das Waldviertel doch sehr nah an Wien ist, wo man sich nicht viel erwarten würde, und wo doch sehr viele Impulse stattfinden.“ Mehr über das Programm verrät er noch nicht.

Der „Relaunch“ des Festivals im Vorjahr war ein bewusster Prozess, der über einen längeren Zeitraum ging. „Es hat schon vor 2018 Tendenzen in diese Richtungen gegeben“, denkt Rabl etwa an „Ein Dorf in Szene gesetzt“. Radessen (Bezirk Waidhofen) verwandelte sich wieder in einen Kultur-Hotspot. „Neu war ‚Stadt der Kinder‘ und das hat sehr gut funktioniert.“ Ganz Horn ließ Kids in die Kultur eintauchen.

Veränderung „war ein Risiko, aber auch nötig“

Dass für einen der Künstler, die ihren Auftritt in den Bezirken Horn und Waidhofen hatten, der Weg zu den Salzburger Festspielen nicht weit war, damit hat man nicht gerechnet. Philipp Hochmair eröffnete die „Szene Waldviertel“ im Mai in Horn und zeigte auf der Burg Raabs und in Radessen das Leiden des modernen „Werther!“ als Soloprogramm. Hochmairs Popularität gewann an Fahrt, als er im August für den erkrankten Tobias Moretti als „Jedermann“ einsprang – und glänzte.

Das macht „Szene Waldviertel Festival“ stolz; auch, dass das Theater „Muttersprache Mameloschn“ im Oktober den Nestroy-Preis erhielt. Ein Wiener Kollektiv spürt darin Heiteres und Düsteres von Mutter-Tochter-Beziehungen auf. Die Bilanz stellt jedenfalls zufrieden: 8.000 Besucher in 84 Aufführungen, 24 Konzerten und weiteren Veranstaltungen.

„Nach 27 erfolgreichen Jahren von ‚Szene Bunte Wähne‘ eine Veränderung zu wagen, war ein Risiko, aber auch nötig“, ist Leiter Stephan Rabl überzeugt. Das Leben habe sich verändert: Alte Grenzen zwischen Staaten und in der Kommunikation (mit „Social Media“) verschwinden. Neue tauchen gleichzeitig auf, etwa in der Kunst und Kultur („Wer hat Zugang, wer kann sich’s leisten?) oder zwischen dem ländlichen und urbanen Raum. „Das ist, finde ich, spürbar“, sagt der Festival-Leiter.

„Der Mensch hat im überbordenden Informationsfluss oft die Kontexte verloren und sucht sie in seiner kleinsten Umgebung wieder. Diesen Prozessen möchte sich ‚Szene Waldviertel‘ stellen und darin den heranwachsenden Menschen ins Zentrum rücken“, führt Rabl aus.