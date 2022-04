Waldbrand-Bekämpfung: Endlich ist der Pickup da

Werbung

In der vergangenen Woche war es endlich soweit: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Geras konnten ein ganz besonderes, neues Feuerwehrfahrzeug in Empfang nehmen. Nämlich einen speziell für die Waldbrand-Bekämpfung ausgerüsteten Pickup. Wie Kommandant Wolfgang Riener berichtet, dauerte die Entwicklung und Konzeption dieses Waldbrandfahrzeuges, das auf einem Ford Ranger aufgebaut wurde, fast zwei Jahre. Ständige Prüfungen und Weiterentwicklungen durch die gewonnenen Erfahrungen bei den Waldbrand-Einsätzen im In- und Ausland flossen in die Entwicklung ein. Die Finanzierung übernimmt übrigens zu 100 Prozent der NÖ Landesfeuerwehrverband.

Das Waldbrandkonzept des NÖ Landesfeuerwehrverbandes und der Sonderdienst Waldbrand stellen die Grundlage für die Waldbrandstrategie des Landes Niederösterreich dar, um für künftige Einsätze optimal gerüstet zu sein. Der Pickup ist bei der Feuerwehr Geras stationiert und wird künftig von den Mitgliedern des Sonderdienstes bei Waldbränden in Niederösterreich, Österreich und EU-Ländern zum Einsatz kommen. Mitglieder der Feuerwehren Geras, Hötzelsdorf, Sallapulka und Thunau absolvierten in den letzten Monaten eine spezielle Waldbrandausbildung im Feuerwehr-Schulungszentrum Tulln und konnten bereits bei den Waldbränden in Nordmazedonien, in Hirschwang/Rax und im Waldviertel ihr Können unter Beweis stellen. Ihren Einsatz lobt Riener besonders. Über geeignetes Gerät zu verfügen sei das eine, über eine Mannschaft, die diese Aufgabe freiwillig übernimmt, eine andere.

Somit stehen nun in jedem Landesviertel zwei HLF2 Waldbrand und zwei Pickup für die Waldbrandbekämpfung zur Verfügung. Zusätzliches Gerät wird in Form von speziellen Waldbrand-Containern in den nächsten Monaten ausgeliefert.

Ob der heurige Sommer wieder ein Waldbrand Hotspot werde, könne man noch nicht voraussagen. Aber: „Die Feuerwehren im Bezirk Horn und in Niederösterreich sind für ein mögliches Szenario optimal vorbereitet“, sagt Riener, der auch Zugskommandant Sonderdienst Waldbrand für das Waldviertel ist.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.