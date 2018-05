Eine rege Diskussion löste die Tagung der Regionalversammlung am vergangenen Dienstag, bei der bekannt gegeben wurde, dass sich die Regionalversammlung für die Errichtung der „Europaspange“ ausgesprochen hat, auch im Bezirk Horn aus.

Während in den sozialen Netzwerken sich Befürworter und Gegner der Waldviertelautobahn heftige Wortgefechte liefern, sind sich die politischen Vertreter und die Vertreter der Interessensgemeinschaften im Bezirk fast einig und begrüßen den eingeschlagenen Weg in Richtung Autobahn.

Walter Kogler: „Wirtschaft braucht in 25 Jahren keine Autobahn.“ | NOEN

Auf heftiges Missverständnis stoßen die Pläne lediglich bei Walter Kogler, Chef der Horner Grünen. Er verstehe nicht, warum man „ein Dorf mit 5.000 Einwohnern mit einem Dorf mit 7.000 Einwohnern mit einer Autobahn, die man Europaspange nennt, verbinden muss. Was soll daran Europa sein?“

Mit einer Autobahn quer durchs Waldviertel würde diesem die Lebensader abgeschnitten, so Kogler, der Nachteile für den Tourismus in der Region, der von der Ruhe und Beschaulichkeit des Waldviertels lebe, befürchtet.

Kogler zweifelt an Sinn der Autobahn

Der Tourismus würde vielmehr vom Ausbau der Franz-Josefs-Bahn profitieren. Denn viele potenzielle Waldviertel-Touristen aus Wien würden sich durch die lange Fahrzeit und die schlechte Taktung der FJB von einem Besuch in der Region abhalten lassen.

Auch einen Vorteil für die Waldviertler Wirtschaft sieht Kogler durch die Autobahn nicht: „Das wäre vielleicht der Fall, wenn sie sofort gebaut werden würde“, so Kogler. In 25 Jahren habe die Wirtschaft aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung aber andere Bedürfnisse als eine Autobahn, „auf der Schwertransporter durch die Gegend fahren“. Eine Investition des für den Bau geplanten Geldes in den öffentlichen Verkehr sei daher sinnvoller.

Jürgen Maier: „Bis zur Realisierung liegt noch ein langer Weg vor uns.“ | NOEN

Für ÖVP-Bezirkssprecher Jürgen Maier, Verkehrssprecher der ÖVP im Landtag, sind die Argumente Koglers nicht nach zu vollziehen: „Vielleicht fehlen mir die hellseherischen Fähigkeiten, die Kogler offenbar hat“, so Maier.

Gemeinsam mit den Abgeordneten der ÖVP, FPÖ und SPÖ hat er in der Vorwoche auch bereits einen Antrag im Landtag bezüglich Autobahn eingebracht. Damit ist allerdings erst der Startschuss für ein langes Prozedere inklusive diverser Prüfungen, Behandlung im Nationalrat und Aufnahme in das Bundesstraßengesetz oder Verhandlungen zu Grundablösungen gestartet, so Maier.

Auch für ihn stellt die Autobahn nicht das Allheilmittel für das Waldviertel dar: „Natürlich muss der Ausbau der Franz-Josefs-Bahn und das Thema Breitband ebenso forciert werden“, so Maier.

Josef Wiesinger: „Auf Ankündigung der Autobahn nicht ausruhen.“ | NOEN

Als „positive Geschichte mit einem guten Denkansatz“ sieht SPÖ-Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger die Ankündigung des Autobahnbaus. Den Waldviertlern müsse aber bewusst sein, dass die Region erst am Beginn eines langen Weges stehe. Daher dürfe man jetzt nicht den Fehler machen, sich auf der Ankündigung der Autobahn auszuruhen.

„Etwa der 2+1-Ausbau auf der B2 oder der Ausbau des öffentlichen Verkehrs müssen ungeachtet dieser zukunftsweisenden Chance vorangetrieben werden“, meint Wiesinger im Gespräch mit der NÖN.

„Muss Menschen geben, was ihnen zusteht“

Zustimmung zum Projekt kommt auch aus den Reihen der FPÖ. Bezirksvorsitzender Klemens Kofler zeigte sich von der Ankündigung, die in eine gute Richtung weise, begeistert.

Neben wirtschaftlichen Argumenten mit besseren Chancen für heimische Betriebe und der Chance auf Neuansiedlungen von Betrieben führt Kogler auch das Sicherheitsargument an. „Dass Bundesstraßen wesentlich gefährlicher sind, ist ja längst bekannt.“

Klemens Kofler: „Autobahn auch hinsichtlich Sicherheit positiv.“ | NOEN

Dass mit dem Bau der Autobahn Umwelt und Natur im Waldviertel zerstört werden, glauben die politischen Vertreter außer Kogler nicht.

FPÖ-Chef Kofler spricht von einem Kompromiss, den man im Sinne der Bevölkerung eingehen müsse: Bei aller Liebe zur Natur dürfe man die Menschen der Region nicht vergessen und müsse ihnen geben, was ihnen zustehe.