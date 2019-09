Der Schulstart steht vor der Tür: vor allem für Schüler, Lehrer und Eltern ein wichtiges Ereignis. Auf 277 Taferlklassler aus dem ganzen Bezirk Horn wartet ihre erste Schultüte, die Mittelschulen starten mit einem Minus an Schülern und an der Handelsakademie wird erstmals mit dem SV Horn das Leistungszentrum im Frauenfußball gestartet.

Wie sieht die Schülerzahl in den Pflichtschulen aus? Alle haben ein Minus zu verzeichnen, manche nur ein kleines. Einen massiven Rückgang hat die Polytechnische Schule zu verzeichnen. 78 Schüler werden die vier Klassen besuchen, im Vorjahr waren es 102 Schüler in fünf Klassen.

Mit personelle Änderungen muss man nur an der Mittelschule Eggenburg rechnen. Judith Grafinger wurde mit September mit der Leitung betraut. Im neuen Schuljahr werden sechs Lehrer pensioniert und zwei Dienstverhältnisse aufgelöst. Elf Lehrer werden in den Bezirk Horn versetzt, zwei Neuanstellungen werden getätigt. Ein Lehrer wird sich aus dem Bezirk Horn verabschieden. Außerdem sind 22 Versetzungen innerhalb des Bezirkes geplant.

Peter Hofbauer, der Direktor an der Handelsakademie (HAK) und der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Horn ist, kann gleich mehrere Neuerungen bekannt geben. Zum einen besuchen die HAK, die mit einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr rund 180 Schüler besuchen werden, erstmals fünf Erstklässlerinnen, die im Frauenfußball-Leistungszentrum Training und Schule verbinden können.

Fußball am Vormittag, dann folgt Unterricht

„Es gibt vormittags und nachmittags Training, dazwischen besuchen die Mädchen unsere Schule“, erklärt Hofbauer. Der Lehrplan sei darauf abgestimmt. Bei den Lehrern, insgesamt sind es 35, ändert sich nichts: „Es fallen jene weg, die im Vorjahr bei uns das Probejahr absolviert haben.“ Neu ist auch die einjährige Wirtschaftsfachschule, die viele Anmeldungen verzeichne. Die Absolventen können danach in die zweiten Klassen von dreijährig geführten höheren Schulen einsteigen. Wiederum wird keine Handelsschulklasse geführt.

NOEN Direktor Peter Hofbauer freut sich auf fünf Fußballerinnen an der HAK.

Die HLW hat zehn Schüler gegenüber dem Vorjahr mehr, die 280 Schüler werden von 45 Lehrern unterrichtet. Während der Ferien wurde im Schulgebäude der Verwaltungsbereich geändert. „Jetzt liegen die Direktionen der HAK und der HLW und die dazugehörigen Sekretariate nebeneinander. Bisher waren sie in verschiedenen Stockwerken untergebracht. Für mich als Direktor beider Schulen ist das eine große Erleichterung“, berichtet Hofbauer.

Direktor Michael Ableidinger rechnet damit, dass die Schülerzahl am Gymnasium Horn nach unten gehen wird. 110 Schulanfänger in den ersten und fünften Klassen kann er im September begrüßen. 515 Gymnasiasten verzeichnet die Schule insgesamt. „Jetzt geht’s ums Halten der Schülerzahl. Es geht darum, dass die Jugendlichen eine für sie entsprechende und optimale Ausbildung erhalten.“

"Schüler sollen Freude am Lernen haben"

Ihn ärgern Medienberichte, wonach die AHS eine Einbahnstraße sei. „Dabei bieten wir eine breite, allgemeine, höhere Bildung“, betont er. „Wenn wir überzeugen können, dass die Ausbildung über die AHS eine gute ist, dann kann der Schülerstand gehalten werden.“ Wichtig sei, dass den Schülern nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern dass sie auch Freude am Lernen haben.

Die EDV der Schule wird aufgerüstet, „um in einer großen Zahl Schularbeiten und die Matura abnehmen zu können“. Sie können in Prüfungssituationen nicht im Internet surfen oder Nachrichten austauschen. 60 Schüler werden zeitgleich in einer prüfungssicheren Umgebung arbeiten können. Sie können zudem mit ihrem eigenen Gerät zu Hause mit einer Internetverbindung auf den Speicherplatz der Schule zugreifen.

Archiv Michael Ableidinger, Direktor am Gymnasium, will die Schülerzahl halten.

„Wir brauchen eine gute Mischung zwischen dem Analogen und dem Digitalen“, erklärt Ableidinger. „Der Schüler muss erst die Rechtschreibung lernen, die Rechtschreibprogramme am Computer sind für ihn tabu.“ Das Gymnasium wird am Anfang des Schuljahres zum zweiten Mal mit einer „Come together“-Woche aufwarten.

Ziel ist es, „die Klassen zu einer Gemeinschaft zusammenzuführen“, sodass sich ein positives Lernsetting entwickeln kann. Das werde mit gruppendynamischen Aktionen erreicht, damit die Klasse sieht: „Wenn man an einem Strang zieht, dann sind die Erfolgschancen höher.“ Und: Das jährliche Willkommensfest führt Eltern, Lehrer und Schüler zusammen. „Das Hauptaugenmerk liegt bei denjenigen, die neu sind.“ Damit der Start eben gut gelingt.