Lange Trockenphasen und heiße Sommer stellen die Wasserversorgung in den Gemeinden zunehmend vor Herausforderungen, wie ein kleiner Überblick zeigt. Grundsätzlich beliefern die Gemeinden selbst oder die EVN die Haushalte.

Das Energieunternehmen kümmert sich in acht Gemeinden des Bezirks darum und versorgt rund 10.000 Einwohner mit Trinkwasser. Ihr Netz an Transport- und Ortsleitungen umfasst im Bezirk 90 Kilometer. Das Wasser kommt aus dem Brunnfeld in Unserfrau und Unterlembach (Bezirk Gmünd), wo bis zu 5.000 Kubikmeter pro Tag gewonnen werden, außerdem wird über eine Verbindungsleitung aus dem Weinviertel bis zu 4.000 Kubikmeter pro Tag geliefert. „Der Brunnen in Liebnitz ist derzeit nicht in Betrieb, vielleicht in Zukunft wieder“, erklärt EVN-Pressesprecher Stefan Zach.

Die Qualität? „Erstklassig“, sagt Zach. Das Wasser sei aus allen Spendern weich, habe „selbstverständlich niedrige Nitratwerte und keine unerwünschten Spurenstoffe“. Die Kontrolle erfolgt vierteljährlich, zwischendurch werden dutzende Proben im ganzen Netz entnommen. „Der Wasserverbrauch steigt im Waldviertel generell um ein bis zwei Prozent im Jahr“, erklärt Zach. Generelle Ursachen seien dafür Neuanschlüsse, Schwimmbecken, Gartenbewässerung – oder die Trockenheit.

Im Bezirk Horn gehören dank der EVN-Wasser die früheren Probleme in Eggenburg der Vergangenheit an. Auch in Röschitz und Langau übernimmt die EVN die Vollversorgung. Die Teilversorgung von Burgschleinitz-Kühnring erfolgt übrigens über eine Zuleitung aus Maissau. In Meiseldorf übernimmt die EVN-Wasser die Versorgung der ehemaligen Wassergenossenschaft, die im Vorjahr von der Gemeinde übernommen wurde (die NÖN berichtete).

Vor einem großen Trinkwasser-Projekt steht, wie berichtet, die Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen. Hier starten demnächst die Arbeiten an der Wasserleitung für die Orte Poigen-Grünberg und Strögen. Da mussten sich die Bewohner bisher über Hausbrunnen versorgen, dabei kam es laut Bürgermeisterin Gabi Kernstock immer wieder zu quantitativen Problemen. Warum die Gemeinde jetzt 1,57 Mio. Euro in das Projekt investiert? „Ich sehe es als Basisarbeit einer Gemeinde, die Grundversorgung sicher zu stellen“, sagte Kernstock. Zudem sei es heute für junge Leute, die auf der Suche nach Bauplätzen sind, ein wichtiges Kriterium, auch an die Wasserversorgung angeschlossen zu sein. Da dürfe man in den genannten Orten nicht den Anschluss an Nachbargemeinden verlieren.

Wasser war in Irnfritz schon im April knapp

Immer wieder eng mit dem Trinkwasser wird es übrigens in der Gemeinde Irnfritz-Messern. Heuer musste schon im April – zu einer Zeit, in der es kaum Niederschläge gab – eine Trinkwasserverordnung herausgegeben werden. Wie Bürgermeister Hermann Gruber erklärte, war damals, als in der Coronakrise auch viele Nebenwohnsitzer anwesend waren und wegen der warmen Temperaturen viele Pools befüllt wurden, das kostbare Nass knapp. Mittlerweile hat sich auch dank der Niederschlags-Situation der vergangenen Tage die Situation etwas entspannt.

Ähnlich schaut die Situation in der Gemeinde Brunn aus, wie Bürgermeisterin Elisabeth Allram erklärte. „Wenn das Wetter so geblieben wäre wie im April, dann wäre es wieder knapp geworden“, erzählt sie. Dank des Regens der vergangenen Tage seien die Brunnen aber wieder gefüllt, aber: „Wir beobachten die Situation täglich“, geht sie auf Nummer sicher. Da der Grundwasserspiegel sehr niedrig sei, sei die Gemeinde auch wieder daran, einen neuen Brunnen zu suchen, um die Versorgungssicherheit auch künftig zu gewährleisten.

Lange Zeit schwierig war auch die Trinkwasser-Situation in der Gemeinde Rosenburg-Mold. Derzeit haben die beiden Brunnen aber laut Bürgermeister Wolfgang Schmöger genug Wasser. Zudem wurde zuletzt ein dritter Brunnen in der Taffasiedlung gefunden, der noch heuer an das Netz angeschlossen werden soll. Noch immer knapp am Grenzwert ist allerdings der Uran-Wert im Rosenburger Trinkwasser. Durch eine Mischung mit dem Wasser aus dem dritten Brunnen soll der Wert aber unter den Grenzwert gesenkt werden.

Die Versorgung der Bezirkshauptstadt Horn ist übrigens gesichert: Im Hochbehälter Doberndorf wird das Wasser aus insgesamt neun Brunnen in zwei unterirdischen Tanks, die jeweils 3.000 m³ fassen, gesammelt.