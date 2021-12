Weihnachten 2021: Tradition und ein Virus ...

Trotz der Coronakrise ist auch im Bezirk Horn die Vorfreude auf den Heiligen Abend und die Weihnachtsfeiertage groß. Wir haben uns im Bezirk umgehört, wie die Promis heuer feiern.

Traditionell und „christlich korrekt“ wird in der Familie von Geras-klingt-Obfrau Gerlinde Hofbauer gefeiert. Heuer wird es aber „um einiges schöner, weil eine meiner Töchter, die in Barcelona lebt, mit ihrer Familie einreisen darf“, sagt Hofbauer. Wert gelegt wird dabei auf Sicherheit. Obwohl alle, die an der Feier teilnehmen, dreifach geimpft sind, wird davor ein Selbsttest gemacht.

Bei den Hofbauers wird am 24. Dezember die Tradition des Fasttages noch gelebt. Zu Mittag gibt es eine Suppe. Nach einem Spaziergang im Naturpark Geras am Nachmittag gibt es abends ein großes Geheimnis: das Weihnachtszimmer. Bereits am 23. Dezember wird die Glasscheibe von der Wohnzimmertüre mit von Kindern bemaltem Papier verdeckt und der Christbaum wird aufgeputzt. Am 24. wird das Haus dann abends traditionell mit Weihrauch geräuchert, dazu wird still gebetet. Bei der Bescherung wird noch gesungen und aus dem Evangelium gelesen.

Die Küche überlässt sie am Heiligabend ihrem Mann Ingomar, der den Karpfen heraus bäckt. Heuer werde man kurzfristig entscheiden, ob die Christmette besucht oder ob sie im Fernsehen angeschaut wird. Am 25. kommt Fasan mit Linsen und Kümmelkartoffeln auf den Tisch, dafür ist am 26. ein Gemüsetag angedacht. Besuche bei Freunden fallen heuer aber aus, dafür kommt am 27. dann noch eine Schwester Hofbauers mit ihren beiden Kindern – alle vorher ebenfalls getestet – zum Ganslessen.

Adi Matzek steht auch zu Weihnachten am Grill

Ebenfalls klassisch geht es bei Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek zu. Den Heiligen Abend feiert er im engsten Familienkreis, Start ist um 16 Uhr mit den Vorbereitungen für das Essen, ehe es um 18 Uhr die Bescherung gibt. Grillen gehört bei Matzek aber auch zu Weihnachten dazu. Er stellt sich für seine Lieben selbst an den Indoor-Grill mit Raclette. „Es kommt alles, was dazu gehört, auf den Tisch, auch die Saucen und Gemüse. Am 25. wird dann mit der Großfamilie gefeiert.

Heuer sei auch die Weihnachtszeit wegen Corona eine Herausforderung. Was er sich wünscht? „Dass man die gegenseitigen Meinungen als solche akzeptiert und sie so stehen lässt.“ Für ihn hat „diese Prüfung, vor der wir alle stehen, auch mit der Ökologie des Planeten zu tun, der sich wehrt“, sagt Matzek.

Durch den Tod der Mutter – sie wohnte im Dunkelsteinerwald, wo es große Familienfeiern gab – wird bei der Familie von Otto Lechner und Anne Bennent diesmal alles anders. Heuer wird in Gars gefeiert, traditionell mit Christbaum und Zirbenholzkrippe aus Südtirol, auch ein Besuch der Christmette ist geplant. Auch kulinarisch wird es traditionell: Vermutlich wird Karpfen auf den Tisch kommen.

Ebenfalls komplett über den Haufen geworfen hat Corona Weihnachten im Hause des Garser Bürgermeisters Martin Falk. Die Spielerei mit der Bürgermusikkapelle fällt ebenso aus wie der Besuch der Mette im Stift Altenburg, da der jüngste Sohn nun nicht mehr bei den Sängerknaben singt.

Da die Gastro am 24. offen hat, will Falk auch vom Karpfen daheim heuer Abstand nehmen und zu Mittag in ein Restaurant gehen. „Am Abend wird es Fondue geben, weil wir dadurch Zeit haben runter zu kommen, und besinnlich im engsten Kreis der Familie mit unseren beiden Söhnen zu feiern.“

Flach fällt dann am 25. der Besuch der Verwandtschaft. „Wir wollen kein Risiko eingehen und auch keinen gefährden. Es bleibt aber die Hoffnung, dass uns bessere Zeiten erwarten, und wir mit der Großfamilie einiges nachholen können.“