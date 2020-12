Weihnachten 2020 – ein Fest, das wegen der Corona-Pandemie in vielen Familien wohl nicht wie gewohnt über die Bühne gehen kann. Vor allem für Großfamilien wird es aufgrund der Regelungen bei Besuchen nicht einfach, alle Lieben zu sehen. Die NÖN hat sich im Bezirk Horn umgehört, inwieweit die aktuelle Situation auch bei Promis das heurige Fest beeinflussen wird.

Jürgen Maier feiert mit Familie im kleinen Kreis. Archiv

Nicht viel anders als gewohnt wird Weihnachten für Landtagsabgeordneten Jürgen Maier sein. Er wird wie üblich den Heiligen Abend im kleinen Kreis seiner Familie verbringen. Besuchen will er seinen Vater, der nach dem Tod seiner Mutter im Herbst alleine lebt. Etwas Positives habe die Coronakrise auch mitgebracht: „Die Leute leben die Familie wieder bewusster. Diese Rückbesinnung, dass nicht immer die Schnelligkeit zählt, tut gut“, sagt Maier.

Weihnachtsfeiern: Null statt 30 für Maier

Er selber absolviert gewöhnlich im Durchschnitt 30 Weihnachtsfeiern im Jahr, diese Abendtermine fielen heuer allesamt aus. Oft werde gesagt, dass die stillste Zeit im Jahr gar nicht so still sei, aber die geselligen Events wie Weihnachtsmärkte seien heuer dennoch abgegangen. Aber mit der Organisation der Massentests sei er dennoch ordentlich eingespannt gewesen: „Das hat das Zeit-Plus wieder aufgefressen“, so Maier.

Josef Spiegl feiert heuer „aufgeteilt“. Archiv

Für den Drosendorfer Bürgermeister Josef Spiegl bringt das Fest ein „Aufteilen“ der Familie mit sich. „Da wir fünf Kinder und 14 Enkelkinder haben, werden wir uns bei den Feiertagen teilen und abwechseln“, sagt er. Zu Besuch kommt jeweils ein anderes Kind samt Enkelkindern. „Dadurch minimieren wir das Ansteckungsrisiko“, begründet Spiegl. Es sei natürlich schade, aber die positive Seite sei, dass man sich bei der geringeren Gästezahl jedem einzelnen seiner Lieben intensiver widmen könne und persönlichere Gespräche führen könne.

Die Weihnachtsfeierlichkeiten auf den engsten Familienkreis beschränken will der Garser Bürgermeister Martin Falk . „Anders als in den Jahren zuvor werden heuer nur meine Frau, unsere beiden Söhne und ich gemeinsam feiern“, erzählt Falk. Das sei aber durchaus auch positiv zu bewerten, schließlich gehe es bei Weihnachten ja auch um die Besinnlichkeit.

Ähnlich hält es heuer der ehemalige Pernegger Bürgermeister Franz Huber , der kaufmännischer Direktor im Landesklinikum Horn ist. Er werde „selbstverständlich auf ein großes Familienfest verzichten und daher im engen Familienkreis feiern“.

Christian Krottendorfer muss auf Familienfeier verzichten. Archiv



Hart getroffen wird von den Beschränkungen der Röschitzer Bürgermeister Christian Krottendorfer. Denn sowohl er als auch seine Gattin kommen aus großen Familien, haben viele Geschwister, Nichten und Neffen. „Normalerweise gibt es da Feiern mit 20 Leuten, das wird es heuer nicht spielen. Und sicher geht das auch ab. Vielleicht werden wir zumindest die Omas besuchen gehen“, sagt Krottendorfer. Zumindest was die eigenen Kinder betrifft, sei er aber in einer glücklichen Lage, denn: „Sie sind noch klein, zumindest für unsere Kernfamilie steht einem tollen Fest nichts im Wege.“

Gastronomie arbeitet am 26. schon wieder

Franz Göd nimmt am 26. Dezember Arbeit wieder auf. privat

Keine große Veränderung wird die Situation für den Sigmundsherberger Gastronom Franz Göd mit sich bringen. Er steht zum „persönlichen Weihnachtsfest“, daher werde seine Familie so feiern, wie jedes Jahr. „Wir sind sowieso nur sechs Personen, für uns ändert sich Gott sei Dank nichts“, sagt er. Gefeiert wird im Hause Göd am Heiligen Abend mit Göds Familie, am Christtag mit der Familie seiner Gattin. „Und da wir ein Gasthaus führen, werden wir am Stephanitag, so wie alle Jahre auch, heuer wieder arbeiten“, sagt er, der an diesem Tag wieder sein Abholservice anbietet.