Weiter großer Unmut: „Haben Angst, dass wieder etwas passiert“

Für viel Gesprächsstoff sorgt der NÖN-Bericht aus der Vorwoche über die Kreuzung der B 2 mit der L 8002 zwischen Mold, Breiteneich und Maria Dreieichen. Nachdem dort am vergangenen Wochenende wieder ein schwerer Unfall mit zwei Toten und drei Verletzten passierte, flammte erneut die Forderung nach Maßnahmen an dieser Kreuzung auf. Neben einem Kreisverkehr wurde auch die Errichtung einer Unterführung oder einer Tempo-Beschränkung mit Radar-Überprüfung angeregt.

Ortsvorsteher Stefan Keusch: „Leute haben Angst.“ Foto: MK

Von Ängsten in der Bevölkerung berichtet Ortsvorsteher Stefan Keusch. „Wenn bei uns die Sirene heult, haben viele Angst, dass auf der Kreuzung schon wieder etwas passiert ist“, sagt er. Auch wenn man Unfälle im Straßenverkehr nie ausschließen könne, an dieser Stelle müsse man jetzt handeln. Dass ein Kreisverkehr eine gute Lösung für eine unfallträchtige Kreuzung sein könne, sehe man am Beispiel des Kreisverkehrs zwischen Gauderndorf, Roggendorf und Kattau an der B 35: „Auch dort hat es früher oft gekracht, jetzt funktioniert es.“

Alois Burger fährt mit ungutem Gefühl über die Kreuzung. Foto: MK

Auch aus Sicht des Breiteneichers Alois Burger ist ein Kreisverkehr die optimale Lösung – aber auch die teuerste. Er sei kein Experte, aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung inklusive Radarboxen müssten locker drin sein. Überrascht habe ihn, warum nach einem schweren Unfall 2016 bei der Kreuzungseinfahrt aus Richtung Breiteneich eine Schwelle installiert wurde, nicht aber bei der Einfahrt aus Mold: „Denn die kostet im Vergleich zu einem Kreisverkehr ja Peanuts“, sagt Burger.

Für Burger besteht gerade wegen der guten Einsicht in die Kreuzung die Gefahr, sie zu unterschätzen. Aber auch bei schweren Sichtbedingungen habe er manchmal Angst vor der Kreuzung: „Bei Nebel kurble ich die Fenster runter, wenn ich die Kreuzung übersetzen will – weil ich da hören kann, ob auf der Bundesstraße jemand heranrauscht“ – denn die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße würden viele trotz Nebels nicht verringern.

Gundinger: „Wurde hier schon abgeschossen“

Josef Amon erzählt von brenzligen Situationen mit seinem Traktor. Foto: MK

„Man muss sich an den Kopf greifen, wie sich manche an dieser Stelle verhalten“, pflichtet ihm der Breiteneicher Josef Amon bei. Der Landwirt ist seit mehreren Jahrzehnten häufig mit seinen Arbeitsgeräten zwischen Mold und Breiteneich unterwegs. Dabei sehe er laufend Verkehrsteilnehmer, die die Stop-Tafeln und Stop-Linien ignorieren. Es sei ihm auch schon passiert, dass er auf der in der Mitte der Bundesstraße angebrachten Abbiegespur fahre und trotzdem noch links überholt werde, obwohl die eigentliche Richtungsfahrbahn rechts frei ist: „Wenn ich da etwas früher abgebogen wäre, hätte es ordentlich gekracht“, erzählt er.

Genauso wie Amon spricht der Molder Landwirt Karl Gundinger – er wurde an dieser Kreuzung selbst schon „abgeschossen“ – die Kreisverkehre in Rodingersdorf oder Goggitsch an. Dort wurden wegen der Einmündung mehrerer Feldwege trotz geringerem Verkehrsaufkommen Kreisverkehre gebaut, an dieser neuralgischen Stelle aber nicht. Er habe schon mehrmals nach größeren Unfällen einen Kreisverkehr angeregt, habe von den Behörden aber nur gehört, dass er sich nicht auskenne und das den Experten überlassen solle, sagt Gundinger. „Jeder Tote ist einer zu viel. Jetzt reicht es einfach“, fordert er ein Umdenken.

Martin Kranzler: Top-Thema in seiner Greisslerei. Foto: Foto MK

Thema Nummer 1 ist die Causa auch im Nahversorger-Geschäft von Martin Kranzler in Breiteneich – „und das schon seit Jahren, weil hier permanent Unfälle passieren“, wie Kranzler der NÖN erzählt. Auch aus seiner Sicht ist es Zeit, dass an der Kreuzung etwas geändert wird. Welche Lösung sinnvoll sei, wolle er den Experten überlassen. Und er sieht auch nicht nur die in der Pflicht: „Es liegt an jedem einzelnen Verkehrsteilnehmer. Man muss schon an die Eigenverantwortung appellieren“, fordert Kranzler.

BH: Verhandlung soll in Kürze über Bühne gehen

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall erklärte auf NÖN-Anfrage, dass es trotz der aktuell fordernden Zeit wegen Corona wegen der Wichtigkeit der Sache noch in der zweiten Februar-Hälfte eine Verkehrsverhandlung mit Experten geben wird.

