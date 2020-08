Freibäder und Badeseen haben in den Sommermonaten Hochsaison. Das eher schlechte Wetter sowie die aktuelle Situation rund um Corona erschweren den Betrieb und treiben weniger Gäste in die Bäder. Bürgermeister Franz Göd berichtet über weniger Besucher im Freibad Sigmundsherberg als im letzten Jahr. Er gehe aber davon aus, dass der Hauptgrund dafür eher die Wetterlage sei.

An die Corona-Regeln halten sich alle Besucher sehr vorbildhaft: „Es kommt nur sehr selten vor, dass das Bad-Personal Besucher auf den Abstand aufmerksam machen muss“, erzählt Göd. Ab und zu werden Durchsagen gemacht, um die Badegäste an die Regeln zu erinnern, was große Wirkung zeige. Außerdem stehe ein weitläufiges Gelände zur Verfügung, was die Einhaltung der Abstandsregelungen erleichtere.

Beim Buffet wurden heuer zusätzliche Kapazitäten geschaffen, um den Mindestabstand von einem Meter einhalten zu können. Auch hier verhalten sich die Besucher angemessen. „Wir appellieren hier an die Eigenverantwortung der Besucher. Sowohl vor einiger Zeit mit strengeren Regeln und Maskenpflicht als auch jetzt, verläuft alles problemlos“, schildert der Bürgermeister.

Von einer ähnlichen Situation im Freibad Horn berichtet Vizebürgermeister Gerhard Lentschig. Auch er gehe davon aus, dass die geringeren Besucherzahlen am schlechten Wetter liegen. „Corona stellt hier ein geringeres Problem dar. Wir haben eine sehr große Wasser- sowie Liegefläche. Da fällt das Abstandhalten nicht schwer“, berichtet Lentschig.

Außerdem sei er der Meinung, dass die Leute die Situation ernst nehmen und sensibel damit umgehen. Das Bad werde von vielen Familien besucht, die die Corona-Maßnahmen aus Eigeninteresse einhalten. Hinweise von Personal werden meist positiv aufgenommen.

Das Buffet im Freibad Horn dürfte weniger Gäste verzeichnen. „Oft kommt es vor, dass sich Besucher gegenseitig auf die Regeln aufmerksam machen“, erzählt der Vize-Bürgermeister und betont, dass es auch hier keine Probleme gäbe. Sollten in den nächsten Tagen oder Wochen mehr Badegäste kommen, seien sie darauf sowohl im Bad als auch beim Buffet vorbereitet.

„Mittelmäßig“ bezeichnet Roland Firmann seine Zwischenbilanz: Er betreibt im fünften Jahr das Freizeithaus mit Bademöglichkeit im Bergwerksee. „Das ist stark wetterbedingt und hat mit Corona nichts zu tun.“ 2019 sei vergleichsweise „gut“ gewesen, wenn er auch „den besten Juni, den wir je hatten“, verzeichnet hatte; 2018 aber „war ein extremer Sommer“, also äußerst positiv. 500 Gäste darf er willkommen heißen, weil die Regel gilt: Zehn Quadratmeter pro Person. „Im Badesee ist’s kein Problem, da könnten wir 20.000 Leute reinstellen“, lacht Firmann.

Personengrenze an sehr heißen Tagen erreicht

Einige Male musste er an sehr heißen Tagen Leute zurückweisen, weil die Personengrenze schon erreicht war. „Das tut einem sehr weh, weil du gerade in der Hauptsaison auf jeden einzelnen Gast angewiesen bist.“ Die Weitläufigkeit seines Geländes sei dennoch vorteilhaft. „Es gibt Bäder, die dürfen nur 90 Leute reinlassen.“

Firmann hat die Umkleidekabinen im Inneren gesperrt, außen sind sie offen. Neu ist die Plexiwand bei der Kassa des Familienbetriebs, wo vier Mitarbeiter, Firmanns Vater, Schwiegervater, Schwiegermutter und Gattin tätig sind.