Rund zwei Grad wärmer als im langjährigen Mittel präsentierte sich der Sommer im Bezirk Horn. Nach dem „Rekordsommer“ 2003 und den Hitze-Sommern 2015 und 2017 reiht sich der Sommer 2018 damit in der Spitze der Wertung des Bezirks ein, erzählt Klimatologe Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Neben den hohen Temperaturen war der Sommer im Bezirk von ausbleibenden Niederschlägen und einem großen Plus an Sonnenstunden geprägt.

Die ZAMG betreibt im Bezirk zwei Messstationen in Horn und Gars. Diese Stationen sind noch relativ jung, daher lassen sich klimatologische Mitteltemperaturen für den Bezirk nur schätzen. Notwendig hierfür wären Messungen, die bis 1981 zurück- reichen. Aufgrund der Auswertungen älterer Stationen in der Region (Allentsteig, Zwettl, Retz, ...) kann man Rückschlüsse auf die Entwicklung im östlichen Waldviertel ziehen.

zVg

Die Sommer-Mitteltemperatur (von 1. Juni bis 31. August) lag in Horn bei 21,1° Celsius, in Gars bei 20,4°. Die stärkste Abweichung vom Mittelwert gab es in Horn im August mit 22,4°. Die absolute Höchsttemperatur wurde in Horn am 9. August mit 35,6° gemessen, die Garser Spitze wurde am 20. August mit 34,8° erreicht. Damit fehlte auf den absoluten Rekord des Jahres (37,3° in Enns) doch einiges. Das Ausbleiben absoluter Topwerte um die 38, 39° sei für den heurigen Sommer auch charakteristisch, meint Orlik. Da es aber kaum Abkühlung durch Kaltfronten gegeben habe, seien die Werte für die Mitteltemperaturen dennoch sehr hoch.

Wert der Sonnenstunden um 20% über Mittel

Anfang Juli war es in den Morgenstunden aber auch ungewöhnlich kalt für diese Jahreszeit. Am 2. Juli wurden in Gars nur 3,3° gemessen, in Horn gar 2,7° – die kälteste Temperatur in dieser Jahreszeit seit 1984.

Sonnenhungrige kamen im heurigen Sommer nicht nur im Süden, sondern auch im Bezirk Horn voll auf ihre Rechnung. Mit 797 (Gars) bzw. 787 (Horn) Sonnenstunden lag in beiden Stationen der Wert rund 20 Prozent über dem langjährigen Mittel.

Der Landwirtschaft machte hingegen der ausbleibende Niederschlag zu schaffen. Mit 151 Liter pro Quadratmeter in Horn und 202 in Gars liegen die Werte rund 25 Prozent unter dem Schnitt. Damit setzte sich auch im Sommer das bereits seit mehreren Monaten herrschende Niederschlagsdefizit fort. Laut Orlik war der Oktober 2017 der letzte Monat, in dem es im Bezirk Horn nicht zu trocken war.

Das ungwöhnlich warme und trockene Wetter im Osten des Waldviertels sei aber nicht allein dem Klimawandel in die Schuhe zu schieben. Heuer habe eine „Anomalie der atmosphärischen Zirkulation“ – ein stabiles Hochdruckgebiet im Norden Europas – die Effekte des Klimawandels noch verstärkt und viel blockiert, was an Niederschlägen in die Region hätte kommen sollen.