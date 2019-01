Bildungsminister Heinz Faßmann will Ethikunterricht an allen Schulen einführen. „Das ist seit ziemlich langer Zeit eine Forderung der Direktoren“, erklärt Roland Senk, der seit 2014 AHS-Direktor in Waidhofen ist. Er war zuvor im Horner Gymnasium, dort startete vor Jahren ein Schulversuch.

Schüler, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet hatten oder ohne Konfession sind, suchen seitdem den Ethikunterricht auf. „Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht“, erzählt Senk. „Es hat sogar Schüler gegeben, die beides besucht haben, und Schüler, die in Ethik maturiert haben.“ Die Versuchung, sonst frei zu haben, sei sonst sehr groß gewesen.

„Grundsätzlich ist der Ethikunterricht sehr gut und er ist für unsere Gesellschaft wichtig“, bestätigt Michael Ableidinger, der Senk als Direktor am Gymnasium nachgefolgt ist. 21 Schüler mit römisch-katholischer, evangelischer und islamischer Konfession aus allen acht Jahrgängen werden derzeit zu einer Ethikklasse zusammengeführt. Das ist stundenplanmäßig nicht einfach zu organisieren.

Die Horner AHS löste die Problematik, indem Ethik am Nachmittag und Religion je nach Klasse zu unterschiedlichen Zeiten am Vormittag gelehrt wird. „Das stößt bei den Schülern auf Unverständnis“, schildert Ableidinger. Und genau das sollte berücksichtigt werden, wenn der Versuch zum österreichischen Schulalltag werden soll. „Das ist eine Geldfrage“, betont der Direktor, der grundsätzlich den Vorstoß des Bildungsministers begrüßt. „Mein Anliegen ist es, dass Religionsunterricht bleibt.“

Den Regierungsplan lehnt die Initiative „Religion ist Privatsache“, die von Politikern aus den Reihen der NEOS und der SPÖ-nahen Aktion „Kritischer SchülerInnen“ unterstützt wird, ab. Einer ihrer Vertreter wohnt in Waschbach an der Grenze zum Bezirk Horn.

Gespräch, Diskussion sowie kritisches Denken und das Abwägen unterschiedlicher Argumente sind zentrale Elemente des Ethik-Unterrichts. | Jacob Lund/Shutterstock.com

Eytan Reif sieht den Schritt in die falsche Richtung gesetzt. Der Schüler verliere die Möglichkeit, im Unterricht „gemeinsam über die verschiedenen Religionen etwas zu lernen und sich dabei auch auszutauschen.“ Das werde dann problematisch, wenn Schüler am Rande oder außerhalb der Mehrheitsgesellschaft leben. Ihnen wird „eine wichtige und oft einzige Anschlussmöglichkeit“ verwehrt. Gefordert wird Ethikunterricht für alle Schüler, egal, ob sie Religion aufsuchen oder nicht, – und am besten schon im Vorschulalter.

2.064 Schüler umfasst der Bezirk, 71 meldeten sich vom Religionsunterricht ab. Ableidinger ist der Einzige an der Schule, der die Zusatzausbildung für Ethik absolviert hat und auf das Wissen der Arbeitsgemeinschaft für Ethiklehrer zurückgreift. Dass Religionspädagogen auch Ethik unterrichten, findet er nicht immer sinnvoll: „Das kommt immer auf den Lehrer an“, erklärt er. „Sie müssen auf jeden Fall dazu ausgebildet werden.“

Reif findet, dass strenge Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei Ausbildung, Wahl der Lehrbeauftragten und Aufsicht nötig sind, weil die ideologisch-subjektive Anfälligkeit sehr hoch sei. Das könne nur ein Universitätslehrgang erfüllen.