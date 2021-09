Am Montag geht es für 1.991 Kinder und Jugendliche im Bezirk Horn wieder zurück in die Schule. 272 von ihnen sind Schulanfänger. Damit gibt es heuer insgesamt 18 Taferlklassler (-7 Prozent) weniger als 2020. Ansonsten steht der Schulstart wieder im Zeichen von Corona. Davon will man sich aber nicht die Freude verderben lassen.

„Zumindest die ersten drei Wochen beginnen wir mit einer Sicherheitsphase mit Maskenpflicht und Tests, unabhängig ob genesen oder geimpft“, erklärt Gym-Direktor Michael Ableidinger. „Den Rest des Schulalltags wollen wir aber so normal wie möglich gestalten.“ Erste Klassen wird es dabei vier, genau wie im Vorjahr geben. Dazukommen wird allerdings eine fünfte Klasse, da mehr Schüler nach der Unterstufe an der Schule bleiben.

Die Schule wartet heuer auch mit einigen Neuerungen auf. So wurde mit „Digitale Grundbildung“ eine neuer Gegenstand geschaffen, der in den ersten Klassen unterrichtet werden soll. Nach einer großangelegten Sanierung ist auch der neue Schulhof fertig (die NÖN berichtete). Die Eröffnungsfeier zum Schulstart wird sich gleich im neuen Hof abspielen.

Mit zwei Klassen mehr wird auch die Handelsakademie ins neue Schuljahr starten. Direktor Peter Hofbauer hofft dabei auf möglichst wenige Unterrichtsunterbrechungen durch Covid. „Selbst wenn es aber wieder in Richtung Distance-Learning geht, sind wir gerüstet“, meint er. Die Schließung einzelner Klassen sei laut Hofbauer eventuell nicht vermeidbar. „Nur dass der gesamte Unterricht wieder ins Homeoffice verlagert wird, passiert hoffentlich nicht mehr“, schildert Hofbauer. Eine Mischung der beiden Unterrichtsformen sei in Zukunft jedenfalls vorstellbar.

Auch in der Mittelschule Weitersfeld sind die Hoffnungen auf ein relativ normales Schuljahr groß. Direktorin Silvia Chudoba darf sich zudem über leicht steigende Schülerzahlen freuen. Die größte Neuerung dürfte heuer die neue Freiluftklasse werden. „Diese soll bei passendem Wetter jeden Tag genutzt werden“, erklärt Chudoba.

An ihrer zweiten Schule, der Mittelschule Drosendorf, soll dazu auch heuer wieder als „Schule der Generationen“ ein großer Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen liegen. „Neu wird dabei eine Kooperation mit der Fachhochschule St. Pölten sein“, erzählt Chudoba. Weitergeführt wird natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Musikschule. So soll es im Herbst zum Erntedankfest ein „Fest der Lieder“ in der Schule geben. Die Schritte für ein erfolgreiches Schuljahr sind also trotz Covid gesetzt.