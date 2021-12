Wiedereröffnung nach Lockdown: Viertel weniger Umsatz?

Nicht sonderlich optimistisch sieht der Horner Elektro-Händler Alexander Ziegelwanger die Prognose für das heurige Weihnachtsgeschäft. Er rechnet für den Dezember mit Umsatzeinbußen von etwa 25 Prozent. „Die vierte Corona-Welle hat die Stimmung der Verbraucher getrübt. Die Neigung zu Anschaffungen ist daher gesunken, wodurch das Weihnachtsgeschäft so kurzfristig nicht mehr zu retten ist“, befürchtet er.

In seinem Geschäft setzt er daher auf die Tage nach dem Fest, denn an denen hat man auch in den vergangenen Jahren durchaus gute Umsätze erzielt. Allerdings seien heuer die Umsätze auch vor dem Lockdown schon in Ordnung gewesen. Gut funktioniert habe vor allem das „Click und Collect“ in Verbindung mit dem Internetshop des Unternehmens. „Die Kunden suchten am Telefon das intensive Beratungsgespräch und nutzten unsere Service-Angebote“, erzählt er.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Da sein Betrieb als Mischbetrieb als systemrelevant eingestuft wird, bestand auch die Möglichkeit, Lieferung, Reparaturen und Installierungen unter Einhaltung der Coronaregeln vorzunehmen.

Der erste Einkaufstag nach dem Lockdown am Montag war dann aber sehr stark, wider Erwarten war die Nachfrage an Kleingeräten groß. „Im Vergleich war die Wiedereröffnung wie ein Tag bei einer unserer Hausmessen“, so Ziegelwanger.