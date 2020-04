Mit den Aufmärschen zum 1. Mai fällt heuer auch eine große sozialdemokratische Tradition dem Coronavirus zum Opfer. Gänzlich verzichten will die SPÖ aber nicht auf ihre Maifeiern, die werden heuer – wie viele Veranstaltungen – ins Internet verlegt, wie Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger erklärte. In der Vorwoche wurden bereits Videos mit Grußbotschaften der SPÖ-Funktionäre aufgenommen, die am 1. Mai digital abrufbar sein werden.

Es sei gut, dass man in der aktuellen Situation nichts riskiere, sagte Wiesinger. Die gegenwärtige Situation zeige aber, dass der 1. Mai „aktueller denn je“ sei, meinte der Landtagsabgeordnete. Die zuletzt enorm gestiegene Zahl der Arbeitslosen auch im Waldviertel mache bewusst, wie wertvoll Arbeit sei. Das Erhalten und Schaffen von Jobs diene nicht nur der Sicherung des Lebensunterhalts einzelner, sondern halte auch das gesamte Wirtschaftssystem am Laufen, „da greift ja eins ins andere“, so Wiesinger.

Besonders wichtig sei es gerade in Zeiten von steigender Arbeitslosigkeit, das Arbeitslosengeld nicht zu kürzen. „Die Betroffenen brauchen das Geld, um weiter am Wirtschaftskreislauf teilnehmen zu können“, meinte er. Für die Betriebe würden sonst sinkende Umsätze Nachteile oder gar das Aus bringen. „Und das würde die gesamte Qualität unserer Region verschlechtern.“

Als wichtigste Botschaft für das Waldviertel zum heurigen 1. Mai sieht Wiesinger das Thema „Digitalisierung“: „Wenn wir im Waldviertel nicht digital vernetzt sind, bekommen wir in solchen Situationen noch größere Schwierigkeiten. Der digitale Ausbau ist daher voranzutreiben.“