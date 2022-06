Wirtschafts-Preis: „Move on“ für Plank und Kraftl

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

„Vorrang für die kleinen Betriebe“: Das war dieses Jahr der Leitgedanke des Unternehmerpreises „Move on Waldviertel 2021“, bei dem die Preisverleihung am 18. Mai im Gemeindesaal in Dietmanns stattfand. Coronabedingt musste die Preisverleihung von November 2021 verlegt werden. Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Niederösterreich (SWV NÖ) holte gemeinsam mit dem Verband der sozialdemokratischen GemeindevertreterInnen in Niederösterreich (NÖ GVV) kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Einpersonenunternehmen (EPU) aus den Bezirken Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen und Zwettl vor den Vorhang und würdigte ihre besonderen Leistungen für die Region.

Der Bezirk Horn war sehr erfolgreich

Aus Stockern kommt der Sieger in der Kategorie „JungunternehmerInnen“: Die Plank Haustechnik von Reinhard Plank, der seinen Kunden von der Beratung bis zur Fertigstellung in allen haustechnischen Fragen zur Seite steht. Aus Irnfritz kommt der zweite Gewinner aus dem Bezirk Horn: Harald Kraftl erhielt den zweiten Platz in der Kategorie Nachhaltigkeit; Kraftl bietet von Planung und Einrichtung von fugenlosen Bädern bis über Bodenverlegung und Treppenverkleidungen, Türen, Küchen und individuellen Möbelbau alles an, was das Hausbauherz begehrt.

SWV-Bezirksvorsitzender Erwin Stella betonte das breite Spektrum der EPU und KMU in den Regionen: „Ob traditionelles Handwerk oder innovatives Start-up, ob Kleinstbetrieb oder mittleres Unternehmen: Sie alle stärken die Regionen und schaffen oft Marken und Angebote, die weit über ihre Bezirke hinausreichen.“

