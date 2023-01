Wirtschaftsbilanz: „Wir stehen gut da“

Trotz nachwirkender Auswirkungen der Corona-Pandemie, Preisexplosion bei Energiekosten und Rohstoffen, Lieferengpässen und Rekord-Inflation: Der Bezirk Horn steht wirtschaftlich nicht schlecht da. Das sagten zumindest der scheidende Wirtschaftskammer-Obmann Werner Groiß und seine Nachfolgerin Margarete Jarmer im Zuge eines Rückblicks auf das abgelaufene Wirtschaftsjahr.

Aktuell herrsche im Bezirk Vollbeschäftigung, auch bei der Zahl der Unternehmensgründungen (2021: 117) liege man besser als erhofft, sagte Groiß. Und: „Bei internen Rankings liegt der Bezirk Horn in vielen Bereichen gut. Unsere Mitglieder stellen uns ein gutes Zeugnis aus.“ Dabei habe sich durch die Pandemie für die Wirtschaftskammer ein völlig neues Aufgabenfeld ergeben: Die Beratung der Unternehmen hinsichtlich der sich fast täglich ändernden Gesetzesbestimmungen.

Insgesamt stand die Horner Bezirksstelle 2022 Betrieben für 5.000 Anfragen zur Verfügung. Die meisten davon zu den Themen „Energie“ und „Fachkräftemangel“, wie Bezirksstellenleiterin Sabina Müller ergänzte.

Was es für 2023 brauche? Die zügige Umsetzung der Energiehilfen, damit Wettbewerbsfähigkeit und die gebrauchte Planbarkeit weiter gegeben seien. Letztere sei zuletzt nicht gegeben gewesen. Die lange Abwicklungszeit von Förderungen und noch offene Fragen, wer was bekomme, seien für die Planbarkeit schlecht. Hinsichtlich Energiepreisen werde für einige Betriebe „erst im Frühjahr der Holzhammer“ kommen, fürchtet Groiß. Er gehe aber davon aus, dass sich die Energiepreise normalisieren. Die Ungewissheit bei den Betrieben über die künftige Entwicklung lasse die Telefone in der Bezirksstelle heiß laufen.

Das Forcieren Erneuerbarer Energie sei für die Wirtschaftskammer in diesem Zusammenhang ein wesentlicher Faktor. Es gebe noch genug freie Dachflächen für PV-Anlagen. Und: „Die Betriebe wollen genauso wie Privatpersonen in diesem Bereich investieren“, sagt Groiß. Es brauche daher dringend Verbesserungen beim Netzzugang und bei der Abwicklung. Man müsse auch die Umsetzung von Energiegemeinschaften technisch leichter möglich machen.

Fachkräftemangel: „Braucht kontrollierten Zuzug“

Noch länger am Tableau werde der Fachkräftemangel sein, führte Jarmer aus, vor allem in Tourismus, Gastronomie, Handel und Pflege („Dort, wo die Leute an ihre Grenzen gestoßen sind“) habe die Pandemie für berufliche Umorientierung bei vielen Beschäftigten gesorgt. Aber auch im produzierenden Bereich können viele Unternehmen die vollen Auftragsbücher wegen der Mitarbeitersituation nicht abarbeiten. Anpacken müsse man das Problem an der Basis – den Schulen. Dort müssten junge Menschen motiviert werden, „Berufe zu erlernen, für die sie brennen“.

Zudem wollen immer mehr Betriebe Lehrlinge ausbilden und mit den gewünschten Qualifikationen versehen. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, fordert Groiß den Ausbau der Kinderbetreuung, bessere Möglichkeiten, nach der Pensionierung zu arbeiten und – auch wenn unpopulär – geordneten Zuzug. Es sei eine Option, diesen Menschen vor Ort eine Grundausbildung zu bieten und sie dann mittels befristetem Arbeitsvisum nach Österreich zu holen.

