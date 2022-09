Wirtschaftskammer-Forderung: „Unterstützung für die Betriebe“

Die steigenden Energiepreise setzen auch den Betrieben im Bezirk Horn zu. Daher fordert WKNÖ-Bezirksstellenobmann Werner Groiß jetzt, dass die Energiepreise abgefedert werden müssen. Was die Betriebe jetzt laut Groiß brauchen, ist eine rasche, zielsichere und unbürokratische Unterstützung.

Denn in den Betrieben seien immer noch die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. „Zusätzlich stehen sie nun auch aufgrund der stark steigendenden Energiepreise vor großen Herausforderungen. Preissteigerungen um das Zehnfache oder mehr sind leider keine Seltenheit“, sagt Groiß. Im Endeffekt treffe das alle Betriebe, wenn auch in unterschiedlicher Stärke. Und, so Groiß: „In weiterer Folge leiden dann alle unter den Teuerungen.“

Da die Betriebe die starken Preissteigerungen nicht 1:1 an ihre Kunden weitergeben könnten, sei die Lage bereits mehr als prekär. Maßnahmen wie eine Strompreiskompensation, staatlich gesicherte Überbrückungskredite oder – auf europäischer Ebene – eine Lösung zur Entkoppelung des Strompreises vom Gaspreis seien für die Betriebe jetzt dringend nötig. Schließlich gehe es nicht nur um die Existenz der Unternehmen, sondern auch um die ihrer Mitarbeiter und um die gesamte Bevölkerung, sagt Groiß.

