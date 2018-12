Am Freitagnachmittag gegen 16:02 Uhr musste die Feuerwehr Mühlfeld zu einem Verkehrsunfall auf die B34 ausrücken.

Im Kreuzungsbereich mit der L8008 war es zum Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Ein Fahrzeug war dabei von der Bundesstraße auf die L8008 geschoben worden, der zweite Wagen auf der B34 zum Stehen gekommen.

Durch die Wucht des Aufpralles gingen bei einem der Fahrzeuge beide Airbags auf. Die Lenkerin blieb so wie der Lenker des zweiten Pkw unverletzt. Zwei zufällig vorbei gekommene Krankentransportwägen des Roten Kreuz Horn boten der Lenkerin sowie dem Lenker einen Transport in das Spital an. Beide lehnten diesen aber ab.

Nach Absicherung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr Horn gegen 16:18 Uhr zur Unterstützung nachalarmiert.

Mit Hilfe des Krans wurde zuerst das Auto, welches auf der Bundesstraße stand, geborgen und gesichert abgestellt. Anschließend wurde auch der Wagen der Lenkerin mit Hilfe des Wechselladefahrzeuges der FF Horn geborgen und in einer Fachwerkstatt abgestellt.

Nach fast zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.