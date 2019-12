Werner Oppitz ist zu Heiligabend „gern mit den Kindern zur Fütterung ins Revier gefahren“. Der Vater, Großvater und Jäger hat zu Mittag ein Lagerfeuer vorbereitet, wo man Würstel grillte, während die Damen in Ruhe das „Interview mit dem Christkind“ führen konnten. Aber: Die Tradition kam in letzter Zeit zum Erliegen, weil der Schnee fehlt. Ohne den fehle die stimmige Atmosphäre.

Heute steht meist ein Reindl Gulasch in der Küche und abends besucht Oppitz mit seiner Frau eines der Kinder und deren Familie, jedes Jahr abwechselnd. 20 Gäste bekocht er dann am Christtag. Die ganze Familie kommt ins Wirtshaus, wo in den letzten Jahren immer Truthahn serviert wurde.

„Dazu eine Vorspeise, etwas Salatiges, und eine Suppe, alleine wegen der Kinder.“ Und: „Meine Frau macht hervorragende Weihnachtsbäckerei, die lieben wir alle.“ Oppitz trifft am 25. Dezember zugleich Vorbereitungen für den nächsten Tag, denn das Wirtshaus ist mit über 200 Reservierungen komplett ausgebucht. Was er zu Heiligabend bei seinen Kindern essen wird, weiß er noch nicht. „Das ist eine Überraschung für mich“, lächelt er.

Jimmy Barta, der mit seinem Catering „Jimmy’s Kuchl“ bekannt und am Campus Horn vertreten ist, bindet sich am 24. Dezember mit seiner Frau die Küchenschürze um. Abends wird das gebackene Schollenfilet mit Butterreis, Sauce tartare und Erdäpfelsalat aus „Kipflern“ auf den Tisch gebracht. Das Mittagessen ist einfach gehalten: Erdäpfel mit Butter, Salz, frisches Brot und Milch.

„Ist seit meiner Kindheit Tradition“

„Das ist bei uns seit meiner Kindheit Tradition, seit 40 Jahren“, erzählt Barta. Er kocht auch am Christtag, am Stefanitag lässt er sich verwöhnen – mit einer klassischen Weihnachtsgans bei seinen Schwiegereltern. „Karpfen kommt bei uns leider nicht auf die Weihnachtstafel“, bedauert er.

Franz Buchinger, der das Gasthaus Buchinger in Harmannsdorf führt, ist die Kulinarik am Heiligabend gar nicht so wichtig. „Das kann auch mal was Kaltes sein, irgendetwas, das nicht viel Arbeit macht“, erzählt er. „Nach der stressigen Vorweihnachtszeit freuen wir uns immer auf die gemeinsame Zeit, die wir für uns haben.“

Wenn, dann koche Tochter Sandra, „früher war es unsere Mutter“. „Meine Kochkünste sind dann am 25. Dezember gefragt, hier kommt die ganze Familie“, ergänzt Buchinger. Sie feiert im Gasthaus. „Inzwischen sind bei uns bei diesem Fest an die 30 Personen. Seit ich mich erinnern kann, gibt es hier den gebratenen, gefüllten Truthahn“, schildert Buchinger. „Der Größte, an den ich mich erinnern kann, hatte über 17 Kilogramm!“