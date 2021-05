Gut vorbereitet, mit Vorfreude und großer Zuversicht, dass die Gäste auch kommen werden, startet die Gastronomie an diesem Mittwoch auch im Bezirk Horn wieder durch. Einige Fragezeichen gibt es aber dennoch.

Reservierungen: Lage verschieden. Schon hergerichtet hat seinen Schanigarten „Poldiwirt“ Alexander Höchtl. Er will den Outdoor-Bereich seines Lokals in Gars am Mittwoch – falls schönes Wetter herrscht – aufsperren, auch wenn es bisher noch wenige Reservierungen gibt: „Die Leute warten noch ab, was wirklich genau Pflicht ist“, erklärt Höchtl. Ebenfalls alles vorbereitet hat Werner Groiß im „workingspace 4.0“. Er berichtet von einer bereits guten Reservierungslage. Neben Einzelreservierungen gebe es Reservierungen vor allem für Kindergeburtstage. Schon über „viele Reservierungen“ freut sich im Vorfeld Bettina Stift von der „Kramerey“ in Eggenburg. Viele Reservierungen – und zwar sowohl für die Gästezimmer als auch das Restaurant – hat auch Dominik Bednar vom Gasthof Failler in Drosendorf.

Tests: Wer macht sie und wer zahlt? Unklarheiten gibt es, was Zutrittstests und deren Kontrolle betrifft. Grundsätzlich sei es so, dass jeder Gast vor einem Lokalbesuch einen Corona-Test machen muss. Zudem müssen sich die Gäste mittels App oder mit Namen und Email im Lokal registrieren, erklärt Höchtl. Testmöglichkeit vor Ort hat Höchtl übrigens noch keine: „Ich werde es mir bei meinen Kollegen zuerst anschauen, wie das funktioniert“, sagt er.

„Wir werden Tests vor Ort haben müssen, wissen aber noch nichts über die Kosten und wer diese tragen muss“, erklärt Groiß. Er fordert, dass die Tests gratis zur Verfügung gestellt werden. „Es liegt ja auf der Hand, wenn jemand einen Kaffee um 2,50 Euro konsumiert, und 6 Euro zusätzliche Kosten für den Test entstehen, dass das weder für den Kunden noch für den Wirt interessant ist“, sagt Groiß.

Auch Christian und Bettina Stift haben für die „Kramerey“ schon viele Reservierungen. privat, privat

Nicht vor Ort testen will Stift in der Kramerey, denn: „Dafür braucht man einen eigenen Raum, und die Ergebnisse dauern jeweils eine Viertelstunde“, sagt sie. Sie hofft daher, dass ihre Gäste einen Selbsttest – er gilt dann 24 Stunden – machen und diesen auf die App hochladen. Auch Bednar testet in seinem Lokal nicht: „Wir haben unweit einen sehr engagierten Apotheker, der die Gäste testen kann.“

Wer kontrolliert Geimpfte und Genesene? Geimpfte Personen dürfen bereits drei Wochen nach der ersten Impfung mit dem Impfausweis ohne Test in die Lokale. Die Kontrolle dafür will Höchtl selbst vornehmen. Stammgäste, von denen er wisse, dass sie einen Impfausweis haben, werde er nicht kontrollieren. Groiß gibt zu bedenken, dass man als Wirt aus Datenschutzgründen keine gesammelte Eintragungsliste auflegen dürfe. „Es geht nur mit einzelnen Zetteln, die man dann versperrt aufbewahren muss“, erklärt er.

In der „Kramerey“ und im „Failler“ sollen Getestete, Genesene und Geimpfte, die problemlos die Gaststätte besuchen können, vom Personal kontrolliert werden, ehe die Gäste zum Tisch gebracht werden. Das Kontrollen „schwer zu händeln“ seien, sagt auch Michi Zehndorfer vom Café Mocca in Horn.

Personal: Lob von Chefs für Treue. Personalprobleme hat Höchtl nicht, er sei mit seinem Stammpersonal gut versorgt – und darüber sei er sehr froh: „Neues Personal möchte ich jetzt nicht suchen müssen, weil es momentan schwierig ist.“ Einen Fachkräftemangel ortet auch Groiß. Viele hätten sich beruflich anders orientiert, es gebe aber auch viele, die zurück in die Gastro wollen – „auch Quereinsteiger, und das wird nicht gut möglich sein“, fürchtet Groiß.

Lob für ihr Personal hat Stift parat: „Wir haben ein sehr treues Personal, das uns in dieser schwierigen Zeit nicht verlassen hat“, sagt sie. Nachdem sein Personal in Kurzarbeit gewesen sei, seien nun wieder alle voll beschäftigt – und voll motiviert, sagt Bednar. Im Service werde es etwas aufwendiger sein, da die Gäste verteilt im Restaurant, auf der Terrasse und im Garten sitzen werden. „Wir werden daher zusätzlich Personal einstellen“, meint Bednar, der die vergangenen Wochen zur Renovierung von Gastzimmern und Restaurant genutzt hat. „Wir haben eine wunderschöne Terrasse an der Stadtmauer und einen Schanigarten am historischen Hauptplatz – jetzt freuen wir uns wieder darauf, Gäste bewirten zu können“, fasst er die Hoffnung vieler seiner Kollegen zusammen.