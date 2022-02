Zweitwohnsitzer-Wahlrecht: Mehrheit sieht „Aus“ positiv

Mehr als 10.000 Zweitwohnsitzer zählt der Bezirk Horn aktuell – so viele wie nie zuvor, obwohl die Zahl der Hauptwohnsitzer auf einen historischen Tiefststand sank. Gelder aus dem Finanzausgleich kriegen die Gemeinden aber nur für die bereits weniger als 31.000 Hauptwohnsitzer. Bei Wahlen zu Landtag und Gemeinderat dürfen Nebenwohnsitzer in Niederösterreich dennoch mitbestimmen, im einzigen Bundesland neben dem Burgenland. Dieses Recht soll aber noch im Februar im NÖ Landtag kippen.

Jürgen Maier, Bezirksobmann der Horner ÖVP. Foto: Foto MK

Eine Entscheidung, die von führenden Politikern aus dem Bezirk Horn weitgehend begrüßt wird. Für Landtagsabgeordneten Jürgen Maier (ÖVP) wird damit ein Schlussstrich unter ein jahrelang behandeltes Thema gezogen. Dadurch werden laut Maier künftig auch Diskussionen über Doppel- und Dreifach-Kandidaturen bzw. Meldungen obsolet.

Josef Wiesinger, Bezirksvorsitzender der SPÖ Horn. Foto: MK

Ebenfalls für den Wegfall des Wahlrechts für Zweitwohnsitzer spricht sich SPÖ-Landtagsabgeordneter Josef Wiesinger aus. Der Kamegger hatte bei der Wahl 2015 die, wie er sagte „Widersinnigkeit“ dieses Wahlrechts aufzeigen wollen – und damit für eine dieser von Maier angesprochenen Diskussionen gesorgt. Damals hatte er nicht nur in Gars, sondern auch in einigen weiteren Gemeinden für den Gemeinderat kandidiert und neben Gars auch in Weitersfeld den Einzug in den Gemeinderat geschafft. Für ihn ist das Aus des Zweitwohnsitzer-Wahlrechts aber nur ein erster Schritt im Demokratiepaket. Es werde auch in einigen anderen Gesetzen die „schwammige“ Bezeichnung „ordentlicher Wohnsitz“ durch den konkreten Begriff „Hauptwohnsitz“ ersetzt: „Da werden also viele Gesetze korrigiert“, sagt Wiesinger.

Grundsätzlich gehe es bei der Änderung des Wahlrechts aber um mehr Gerechtigkeit. Dadurch gelte künftig das Prinzip „Eine Person – eine Stimme“. Wiesinger verwies etwa auch darauf, dass über die Ergebnisse bei Landtagswahlen auch die Zusammensetzung des Bundesrates gewählt wird: „Wenn ich in Wien und Niederösterreich wählen darf, habe ich für den Bundesrat zwei Stimmen. Das ist nicht gerecht.“

FPÖ-Kofler sieht Problem bei Gemeinderatswahl

Es sei ein wünschenswerter Nebeneffekt, wenn Zweitwohnsitzer diese Änderung als Anlass nehmen würden, ihre Hauptwohnsitze in das Waldviertel zu verlegen. Das wäre vor allem für Gemeinden, die wenige Betriebe und Arbeitsplätze haben und „sich über die Ertragsanteile finanzieren, essenziell wichtig“, so Wiesinger.

Klemens Kofler, FPÖ-Bezirksobmann. Foto: MK

Dass das wirklich passiert, glaubt FPÖ-Bezirksobmann Klemens Kofler nicht. Das mit einem Hauptwohnsitz in Wien verbundene Parkpickerl oder andere Förderungen seien für viele Grund genug, sich gegen einen Hauptwohnsitz im Waldviertel zu entscheiden. Für „gerecht“ hält er das Wahlrechts-Aus für Zweitwohnsitzer, wenn es um die Landtagswahl geht. Bei Gemeinderatswahlen sei es schon etwas anderes: „Weil viele von ihnen in den Gemeinden sehr engagiert sind. Da ist es verständlich, wenn sie auch mitbestimmen wollen.“

Walter Kogler-Strommer, Sprecher der Horner Grünen. Foto: MK

„Grundsätzlich richtig“ findet Grünen-Sprecher Walter Kogler-Strommer die Entscheidung. Es sei „in Summe eine gute Geschichte, wenn ich mich entscheiden muss, wo ich wirklich meinen Lebensmittelpunkt habe“. Große Verschiebungen bei den Wahlen in den Gemeinden des Bezirks erwartet er dadurch nicht. Im Speckgürtel um Wien, wo es viele grün-affine Zweitwohnsitzer gebe, könnten die Grünen durch die Reform aber Stimmen verlieren.

Spiegl fordert Lösung der finanziellen Frage

Josef Spiegl, Bürgermeister in Drosendorf-Zissersdorf. Foto: MK

Keine großen Veränderungen erwartet auch Josef Spiegl, Bürgermeister der Zweitwohnsitzer-Hochburg Drosendorf-Zissersdorf, auch wenn es künftig statt 1.650 nur noch 900 Wahlberechtigte geben sollte. Ihm wäre ohnehin eine andere Lösung lieber: „Man sollte überlegen, den Gemeinden für Zweitwohnsitzer zumindest die Hälfte der Ertragsanteile zu geben.“ Das wären für seine Gemeinde mehrere 100.000 Euro: „Damit könnte man jährlich ein ordentliches Projekt umsetzen“, sagt Spiegl. Was man noch nicht vergessen dürfe: „Die Zweitwohnsitzer bringen sich kulturell sehr in unserer Gemeinde ein.“

Marin Falk, Bürgermeister der Zweitwohnsitz-Hochburg Gars. Foto: MK

Ähnlich sieht das der Garser Bürgermeister Martin Falk. „Es wäre wichtiger, die finanzielle Abgeltung – in welcher Form auch immer – zu klären“, sagt er.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden