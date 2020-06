„Er ist kein Tierfreund. Betrunken hat er selber im Wirtshaus erzählt, dass er in seiner Werkstatt Giftköder fabriziert. Und in der Werkstatt wurde das Gift, an dem ein Seeadler, ein Bussard und zwei Steinmarder verendet sind, auch gefunden. Viele wissen die Wahrheit, aber keiner traut sich, den Mund aufzumachen“, erzählt ein 70-jähriger Waldviertler im Zeugenstand. Er habe dann bei der Behörde angefragt: „Wissen Sie das, mit dem vergifteten Seeadler?“

„Damit haben Sie den Stein ins Rollen gebracht, der zu der Anklage wegen Tierquälerei gegen den 70-Jährigen geführt hat“, sagt die Richterin und befragt den Jagdaufseher zu den Funden vergifteter Tiere in seinem Revier. „Ich habe keine Giftköder ausgelegt“, leugnet der 70-Jährige den Vorwurf der Tierquälerei. Das in der Werkstatt aufbewahrte Gift (ein Insektizid) verwende er im Gemüsebeet gegen die Nacktschnecken, beteuert er.

Die toten Tiere in seiner Kühltruhe will er für die Ausbildung von Fährtenhunden zum Spurenziehen verwendet haben. Er habe die verendeten Tiere im Revier gefunden und dann halt eingefroren, erklärt er und will mit der Auslegung von Giftködern nichts zu tun haben. Einen toten Uhu habe er in Tschechien gefunden und zum Präparieren mitgenommen. Dann habe seine Frau gemeint: „wieder so a Staubfänger,“ und so sei der Uhu halt in der Kühltruhe geblieben, erklärt er. Der Prozess wurde für weitere Zeugenladungen vertagt.