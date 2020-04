Auch der Bootsverleih beim Ottensteiner Stausee bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Margit Macher vom Hotel Restaurant Ottenstein sagt: „Unsere Boote werden zwar vorbereitet, aber es ist ungewiss, wann wir den Betrieb aufnehmen können.“ Macher berichtet, dass nur wenige Menschen im Bereich des Bootverleihs unterwegs sind. Viele würden im eigenen Bezirk bleiben und wo keine Gäste seien, da sei auch kein Umsatz. Der Bootsverleih und das Terrassenrestaurant dürfen auch auch nach Ostern nicht geöffnet werden.

Bernhard Berger vom Gut Ottenstein sieht die Lage am Stausee entspannter. „Wir arbeiten momentan so, als ob nichts wäre. Die Bootsanlegeplätze können voraussichtlich ab 1. Mai belegt werden und die Badesaison beginnt schleichend, darauf haben wir wenig Einfluss.“

Laut Berger parken an den Wochenenden viele Autos vor der Stauseebrücke, auch Autos, die von weiter weg kommen. „Es findet schon ein Tourismus statt“, so Berger. Auch auf der Forststraße begegnen ihm mehr Spaziergänger als sonst. „Solange die Spielregeln eingehalten werden, ist das in Ordnung.“

Laut des NÖ Landesfischereiverbandes ist die Ausübung der Fischerei an öffentlichen Orten im Freien unter Einhaltung der Voraussetzungen erlaubt. Dabei sind auch fischereigesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Zusammenkünfte wie Feiern in Vereins- und Clublokalen sind aufgrund der derzeit gesetzlichen Bestimmungen nicht gestattet.

Es wird empfohlen, weitere Anreisen zu vermeiden und in unmittelbarer Nähe zum Wohnort die Fischerei auszuüben. Ein kurzes Treffen von zwei Personen im Vereins- und Clublokal ist möglich, jedoch wird auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen und des Mindestabstandes zwischen den Personen hingewiesen. Bis voraussichtlich Ende Juni sind alle Fischerei-Kurse abgesagt.