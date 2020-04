Holztransporter kippte in Rechtskurve um .

Ein 39-Jähriger aus Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) lenkte Donnerstagvormittag einen mit Rundholz beladenen Lkw aus Göpfritz kommend in Richtung Brunn an der Wild (Bezirk Horn): Der Anhänger kippte in einer starken Rechtskurve um, nachdem der Mann von der LB 2 zur LB 32 in Richtung St. Marein abgefahren war. Der Lkw kam auf der linken Anhängerseite zum Liegen.