Unter dem Einfluss einer Geisteskrankheit (paranoide Schizophrenie) höheren Grades legte ein 48-jähriger Waldviertler einen Brand im Bezirk Gmünd und fünf im Bezirk Horn.

In Burgschleinitz-Kühnring setzte der Kranke ein Feld in Brand. In Mörtersdorf, Reinprechtspölla sowie Frauenhofen legte er Feuer in Waldstücken. In Heidenreichtein wurde ebenfalls ein Waldstück ein Raub der Flammen. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Bei allen sechs Brandstiftungen wurde nur aufgrund rascher Löschmaßnahmen der Feuerwehren eine großflächige Ausbreitung der Brände verhindert.

Zu den jeweiligen Tatzeitpunkten war der 48-Jährige nicht zurechnungsfähig. Ein psychiatrischer Sachverständiger attestierte dem Waldviertler eine paranoide Schizophrenie, und er bejahte eine Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher, da weitere derartige Straftaten mit schweren Folgen zu befürchten seien.

Der Schöffensenat schloss sich der Expertenmeinung an und ordnete die Einweisung des 48-Jährigen in eine Anstalt an.