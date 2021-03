In seiner Freizeit wusste ein 18-Jähriger aus Gars nichts Sinnvolles mit sich anzufangen. Um „cool“ zu sein und Eindruck bei seiner Clique zu schinden, trug er verbotene Waffen (einen Totschläger und einen Elektroschocker in Form einer Taschenlampe) bei sich, wie eine Zeugin bestätigte, und er machte „oft Blödsinn“, wie der Garser vor Gericht einräumte.

So habe er sich in einer Kurspause in Hollabrunn als Fahrzeugknacker versucht. Außer Sachbeschädigungen - eine abgerissene Türschnalle sowie einen beschädigten Kofferraumdeckel - an dem Motorfahrzeug brachte er nichts zustande. Auch einen weiteren Einbruchsversuch in ein Motorfahrzeug in Zellerndorf scheiterte.

Zu einem Kinderpornofoto auf seinem Handy beteuerte der 18-Jährige: „Das wurde mir geschickt und ich habe nur vergessen, es zu löschen.“

Der bislang unbescholtene Garser wurde wegen versuchten Einbruchs, Sachbeschädigung, Besitzes eines Pornobildes und Vergehen nach dem Waffengesetz zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Zur Unterstützung wurde ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt.