Meiseldorfer Biker bei Crash in Gars schwer verletzt.

Schwer verletzt wurde ein 47-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am 19. Juli in Tautendorf bei Gars. Der Großmeiseldorfer (Bezirk Hollabrunn) kam zwischen St. Leonhard und Tautendorf von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Feld zu Sturz.

Ein Augenzeuge informierte die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Nach der Versorgung durch den Notarzt aus Horn wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn gebracht.