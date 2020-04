„Es herrscht volles Chaos“ – das war die Reaktion von Burghard Reiss, Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn/Waidhofen des NÖ Blasmusikverbandes auf die Frage, wie es den Blasmusikkapellen der beiden Bezirke ob der Coronakrise geht.

Durch die Veranstaltungsverbote wurde den Kapellen ihr gesamter Jahresplan über den Haufen geworfen. Viele Kapellen, die sich gerade intensiv auf ihre Frühjahrskonzerte und die für Ende April geplante Konzertmusikbewertung vorbereitet haben, können ihr Können nun nicht unter Beweis stellen. Die Stücke, die für die Konzertmusikbewertung geprobt wurden, dürfen im nächsten Jahr aufgrund jährlich neuer Schwerpunktsetzungen nicht mehr verwendet werden.

„Für die Kapellen brechen jetzt die Einnahmen weg. Für viele von ihnen wird es schwierig.“ BAG-Obmann Burghard Reiss sieht harte Zeiten auf die Blasmusikvereine zukommen

Schlimmer als das sei aber die finanzielle Problematik, denn: „Neben den Einnahmen aus den Konzerten fallen auch sonstige Einnahmen weg. Die Situation wird für viele Kapellen schwierig“, sagte Reiss. Denn ein Großteil der Einnahmen kommt aus Frühschoppen oder anderen Aufführungen, die nun nicht stattfinden.

Ein Terminproblem sieht Reiss auf die Kapellen im Herbst zukommen, wenn die Frühjahrskonzerte nachgeholt werden. „Dann wird es so sein, dass man sich gegenseitig Gäste wegnimmt“, fürchtet Reiss. Besonders getroffen werde das Privilegierte Uniformierte Bürgerkorps Eggenburg, das im September die Marschmusikbewertung und das Bezirksmusikfest ausrichten hätte sollen. Die Wertung ist bereits vom NÖBV – wie alle Bewertungen des Jahres – abgesagt, ob das Bezirksmusikfest stattfinden wird können, steht noch in den Sternen. „Falls, dann garantiere ich den Eggenburgern aber volle Unterstützung durch die BAG“, will der Obmann die Eggenburger unterstützen.

Die Entscheidung des NÖBV, sämtliche Wertungen des Jahres abzusagen, hält Reiss übrigens für „aus derzeitiger Sicht richtig“. Sie sei vernünftig, Landesobmann Peter Höckner habe damit Verantwortung bewiesen, und: „Die Kapellen können sich jetzt nach etwas richten.“

Christoph Reiss: „Fühle mich hängen gelassen“

Eine ähnlich klare Entscheidung wünscht sich sein Bruder Christoph Reiss – selbst Mitglied im Blasmusik-Landesvorstand – auch vom Chorverband für die Gesangsvereine und Chöre. Da fühle sich Reiss, der seit dem Vorjahr den Drosendorfer Gesangsverein leitet, „hängen gelassen. Da macht sich keiner Gedanken, wie die Chöre die Situation lösen sollen“, sagt Reiss.

Bei keiner Tätigkeit sei die Ansteckungsgefahr so groß wie beim Singen, wo „Tröpfchen in alle Richtungen versprüht werden und die Abstände zwischen den Sängern – anders als bei Musikern, wo Notenständer und Instrumente dafür sorgen, dass ein gewisser Abstand zwischen den Musikern ist – minimal sind“, sagte Reiss. Da die Chöre der Region zum Großteil aus Mitgliedern der Alterskategorie 60+ gebildet werden, sei es langfristig gesehen fraglich, ob das Abhalten von Proben sinnvoll sei. „Was passiert, wenn sich ein älteres Mitglied dann ansteckt und im Extremfall stirbt? Was passiert, wenn es einen Rechtsanwalt gibt, der den Obmann dafür zur Rechenschaft zieht?“, sieht Reiss viele ungeklärte Fragen auf die Chöre zukommen.

Schlussendlich bleibe er dennoch optimistisch, dass es auch „nach Corona“ eine Chorszene im Waldviertel geben wird. Denn „Singen ansich ist auch ansteckend“, meinte Reiss. Der Kontakt zwischen den Mitgliedern reiße auch jetzt nicht ab, man sei über die modernen Medien vernetzt und spüre, „dass sich unsere Sänger schon wieder auf das Singen freuen“.