Dass er alkoholisiert am Steuer gesessen und dann mit vollem Karacho in einen Kreisverkehr gedonnert ist, gibt der 53-jährige aus dem Bezirk Horn vor Gericht zu. Er könne sich nur vage an den Unfall erinnern.

Im Gedächtnis sei ihm nur ein „mächtiger Rumpler“ geblieben, beteuert er und erzählt: „Ich war mit zwei Bekannten im Prater und wir haben ein bisserl gefeiert. Auf der Heimfahrt war ich dann zu schnell und hab a falsche Ausfahrt erwischt. Irgendwo im Bezirk Korneuburg kamen wir raus und dann war da der Kreisverkehr, der für mich zur Sprungschanze wurde“, erzählt der Waldviertler.

„Schein“ in Venedig in vier Tagen um 800 Euro

„Wegen des Unfalls sitzen Sie heute nicht hier, sondern weil Sie einen falschen Führerschein gezückt haben“, bremst der Richter den Beschuldigten ein.

„I hab den Schein in Venedig gemacht. Der hat ma 800 Euro gekostet. Alles hat sich in vier Tagen abgespielt. Einige Fahrstunden standen am Programm und 80 Fragen musste ich beantworten. Der Schein ist mir zugeschickt worden. Ich bin schon öfters kontrolliert worden und keiner hat den Führerschein beanstandet. Ich habe geglaubt, der ist echt“, erklärt der 53-Jährige und zeigt wenig Schuldeinsicht zur Urkundenfälschung.

„Laut Gutachten eine Totalfälschung. Ein legaler Führerschein in nur vier Tagen, um 800 Euro und ohne praktische Fahrprüfung, da hätte es Ihnen dämmern müssen. Nach dem Unfall haben Sie im Schock auch die Wahrheit gesagt und zugegeben, den Schein in Italien gekauft zu haben“, entgegnet der Richter und verurteilt den mehrfach vorbestraften Schwarzfahrer zu sechs Monaten Gefängnis. Rechtskräftig.