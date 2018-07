Die Landwirtschaft leidet auch im Bezirk Horn unter Hitze und Trockenheit. Wie soll man künftig mit diesem Problem umgehen?

Herbert Hofer: Für die Zukunft wird man wegen der immer häufiger ausbleibenden Niederschläge daran denken müssen, Spezialkulturen wie Speiseerdäpfel oder Gemüse mit speziellen Beregnungsanlagen zu versehen. Wir müssen im Bezirk wieder mehr Teiche anlegen, um etwa nach Starkregenereignissen Oberflächenwasser zurückzuhalten. Das Wasser muss hier in der Region versickern und verdunsten. Aktuell behandeln wir dieses Wasser wie Abfall, es muss möglichst schnell in den nächsten Graben und dann ins Schwarze Meer. Dazu müssten aber Fragen nach dem Flächenbedarf der Teiche, der Art der Bewirtschaftung oder auch des Wasserrechts und der Raumordnung diskutiert werden.

„Wir brauchen ein Umdenken in Richtung mehr erneuerbare Energie“

Das scheint ein sehr komplexes Thema zu sein ...

... Aber dem Thema müssen wir uns stellen. Besonders an schlechten Standorten in niederschlagsarmen Gebieten wird eine Landwirtschaft mit den derzeit üblichen Kulturen ansonsten nicht aufrechtzuerhalten sein. Es geht darum ob wir eine flächendeckende Bewirtschaftung aufrechterhalten können. Dazu brauchen wir auch ein Umdenken in der Energieproduktion.

Was meinen Sie damit konkret?

Wir brauchen ein Umdenken in Richtung mehr erneuerbare Energie. Egal ob es sich dabei um Photovoltaik, Biogas, Wind- oder Wasserkraft handelt – ich habe den Eindruck, dass hier in letzter Zeit Stillstand eingetreten ist und die gesellschaftliche Akzeptanz fehlt. Aber was ist uns lieber? Ein paar Wind- oder Wasserkraftwerke, oder eine Region, die nicht mehr bewirtschaftet werden kann und quasi austrocknet? Es geht darum, ob unsere Region in Zukunft so existieren kann, wie wir sie kennen. Es geht nicht nur um die Landwirtschaft, da hängt mehr daran. Ohne flächendeckende Landwirtschaft leiden die Gewerbebetriebe. Und ohne Jobs wird die Entwicklung hin zur Wochenendregion noch zusätzlich verstärkt werden.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass das geforderte Umdenken eintreten wird?

Ich will kein komplett düsteres Bild zeichnen. Die Landwirtschaft wird sich – wie auch in der Vergangenheit – dieser Herausforderung stellen. Allerdings muss man klar sagen: Vor einer Herausforderung in dieser Dimension sind wir noch nie gestanden.